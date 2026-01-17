ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे, 'बागुरुम्बा दोहो 2026' में हुए शामिल

गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे. गुवाहाटी में पीएम मोदी ने सरुसजाई स्टेडियम में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के बीच में शानदार बागुरुम्बा डांस था, जो असम के बोडो आदिवासी समुदाय के 10,000 लोक कलाकारों द्वारा किया गया एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है.

असम दौरे के अपने पहले दिन आज शाम गुवाहाटी पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 6 बजे गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से ज़्यादा लोक कलाकारों के साथ ऐतिहासिक “बागुरुम्बा दोहो 2026” देखने के लिए शामिल हुए. इस शानदार कार्यक्रम से पहले एक भाषण में, प्रधानमंत्री ने बोडो लोगों की जीवंत सांस्कृतिक विरासत की तारीफ की.

उन्होंने असम के विकास में भाजपा की भूमिका के बारे में भी बताया और 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण बोडो भाषा में शुरू किया और लोगों को माघ बिहू की बधाई दी. उन्होंने कहा, "यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे असम की संस्कृति इतने करीब से देखने को मिला. किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने असम का इतनी बार दौरा नहीं किया जितना मैंने किया है." उन्होंने "असम की कला और संस्कृति को दुनिया भर में आगे ले जाने की बात दोहराई.

पीएम मोदी ने कहा कि, बागुरुम्बा उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि बोडो पहचान का प्रतीक और समुदाय के महान सुधारकों को श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने बथौ पूजा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और बोडो लोगों के गौरव को देखते हुए राज्य में छुट्टी घोषित की है. खून-खराबे से विकास तक असम के अतीत पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य के माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आया है.