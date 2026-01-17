प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे, 'बागुरुम्बा दोहो 2026' में हुए शामिल
पीएम मोदी सरुसजाई स्टेडियम में ऐतिहासिक बागुरुम्बा दोहो 2026 देखने के लिए शामिल हुए.
Published : January 17, 2026 at 11:06 PM IST
गुवाहाटी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दो दिवसीय दौरे पर असम पहुंचे. गुवाहाटी में पीएम मोदी ने सरुसजाई स्टेडियम में एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के बीच में शानदार बागुरुम्बा डांस था, जो असम के बोडो आदिवासी समुदाय के 10,000 लोक कलाकारों द्वारा किया गया एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है.
असम दौरे के अपने पहले दिन आज शाम गुवाहाटी पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 6 बजे गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में 10,000 से ज़्यादा लोक कलाकारों के साथ ऐतिहासिक “बागुरुम्बा दोहो 2026” देखने के लिए शामिल हुए. इस शानदार कार्यक्रम से पहले एक भाषण में, प्रधानमंत्री ने बोडो लोगों की जीवंत सांस्कृतिक विरासत की तारीफ की.
उन्होंने असम के विकास में भाजपा की भूमिका के बारे में भी बताया और 2026 के असम विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा. प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण बोडो भाषा में शुरू किया और लोगों को माघ बिहू की बधाई दी. उन्होंने कहा, "यह मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे असम की संस्कृति इतने करीब से देखने को मिला. किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने असम का इतनी बार दौरा नहीं किया जितना मैंने किया है." उन्होंने "असम की कला और संस्कृति को दुनिया भर में आगे ले जाने की बात दोहराई.
पीएम मोदी ने कहा कि, बागुरुम्बा उनके लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि बोडो पहचान का प्रतीक और समुदाय के महान सुधारकों को श्रद्धांजलि है. उन्होंने कहा कि BJP सरकार ने बथौ पूजा को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है और बोडो लोगों के गौरव को देखते हुए राज्य में छुट्टी घोषित की है. खून-खराबे से विकास तक असम के अतीत पर बात करते हुए, प्रधानमंत्री ने बताया कि राज्य के माहौल में बहुत बड़ा बदलाव आया है.
पीएम मोदी ने कहा कि, “एक समय था जब असम खून-खराबे से भरा हुआ था. अब उस माहौल की जगह संस्कृति ने ले ली है. गोलियों की जगह, हम सिफुंग की धुन सुनते हैं." उन्होंने कहा, 'डबल इंजन सरकार' ने बोडो लोगों का भरोसा हासिल किया है. उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने बोडो शांति समझौते पर साइन किया है, हजारों युवा हिंसा छोड़कर बोडो समुदाय में शामिल हुए हैं, और इससे बोडोलैंड में शिक्षा, खेल और विकास का रास्ता खुला है.
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कांग्रेस के खिलाफ जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर दशकों से इस इलाके को नजरअंदाज करने और इसकी स्थिरता को खत्म करने का आरोप लगाया. पीएम मोदी ने कहा कि, आज भी, जब मैं गमोसा (गमछा) पहनता हूं, जो असम की शान है, तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है.' गमोसा हाथ से बुना हुआ स्कार्फ है, जो सम्मान का एक पारंपरिक निशान है.
प्रधानमंत्री ने असम में कांग्रेस की घुसपैठ और वोट बैंक की पॉलिटिक्स की आलोचना की. उन्होंने कांग्रेस पर अपने मकसद को आगे बढ़ाने के लिए गैर-कानूनी घुसपैठ की वकालत करने का आरोप लगाया, और दावा किया कि हिमंत बिस्वा सरमा की भाजपा सरकार अब कब्जा करने वालों से असम की जमीन वापस ले रही है. 18 जनवरी को प्रधानमंत्री के दौरा कार्यक्रम में नागांव जिले के कालियाबोर में 6,950 करोड़ रुपये के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए भूमि पूजन और नई हाई-स्पीड रेल सेवाओं को हरी झंडी दिखाना शामिल है.
ये भी पढ़ें: मालदा में पीएम मोदी का 'परिवर्तन' संकल्प: कहा, यहां बदलाव की है जरूरत, प्रदेश में लोगों को चाहिए BJP सरकार