ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का गुजरात दौरा आज, बुलेट ट्रेन स्टेशन का करेंगे निरीक्षण

अहमदाबाद (गुजरात): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं. इस दौरान वे देश के सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में से एक मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) की समीक्षा करेंगे.

प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करेंगे, जो 508 किलोमीटर लंबे उस मार्ग का एक प्रमुख केंद्र है. गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा और नगर हवेली तक फैला यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरी केंद्रों को जोड़ेगा.

जानकारी के मुताबिक इसकी कुल लंबाई में से 352 किलोमीटर गुजरात और संघ शासित प्रदेश में है, जबकि 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है. वैश्विक मानदंडों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए इस कॉरिडोर का लगभग 85 प्रतिशत हिस्सा - लगभग 465 किलोमीटर - सुरक्षा, दक्षता और न्यूनतम भूमि व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए ऊंचे पुलों पर बनाया जा रहा है. इस मामले पर परियोजना प्राधिकारियों ने प्रगति रिपोर्ट दी है, जिसमें 326 किलोमीटर पुल का काम पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है. एक बार चालू हो जाने पर बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को लगभग दो घंटे तक कम कर देगी, जिससे व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क की गतिशीलता में नाटकीय बदलाव आएगा.

अधिकारियों ने आगे बताया कि यह परियोजना आर्थिक रूप में कार्य करेगी, तथा सम्पूर्ण रेलखंड पर निवेश और विकास को प्रोत्साहित करेगी. सूरत-बिलिमोरा खंड, जो लगभग 47 किलोमीटर लंबा है, तैयारी के मामले में सबसे उन्नत खंडों में से एक है, जहां सिविल संरचनाएं और ट्रैक-बेड बिछाने का कार्य पूरी तरह से पूरा हो चुका है. सूरत स्टेशन को शहर के प्रतिष्ठित हीरा उद्योग की झलक दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें आधुनिक सौंदर्यबोध के साथ व्यावहारिक, यात्री-अनुकूल बुनियादी ढांचा भी शामिल है. इसमें विशाल लाउंज, शौचालय और खुदरा दुकानें जैसी सुविधाएं और सूरत मेट्रो, सिटी बस सेवाओं और भारतीय रेलवे के साथ सहज एकीकरण होगा.