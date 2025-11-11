ETV Bharat / bharat

भूटान पहुंचे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने किया गर्मजोशी से स्वागत

पीएम मोदी ने कहा कि भूटान दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है. रिश्तों को मजबूती मिलेगी. विस्तार से पढ़ें.

PM MODI BHUTAN VISITS TODAY
पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय भूटान दौरा (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 9:59 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार से दो दिवसीय भूटान दौरो पर हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी थोड़ी देर पहले राजधानी थिम्पू पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

बता दें, पीएम मोदी भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंग्ये वांगचुक के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे. इस दौरान वे भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उनके पिता और पूर्ववर्ती चौथे नरेश, तथा प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात करेंगे.

वहीं, प्रधानमंत्री ने भूटान यात्रा शुरू करने से पहले कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा से हमारी मित्रता के बंधन और प्रगाढ़ होंगे तथा साझा प्रगति और समृद्धि की दिशा में हमारे प्रयास मजबूत होंगे. उन्होंने कहा कि महामहिम चतुर्थ नरेश की 70वीं जयंती मनाने के अवसर पर भूटान के लोगों के साथ शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात होगी. मोदी ने कहा कि भूटान में वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के आयोजन के दौरान भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी हमारे दोनों देशों के गहरे सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंधों को दर्शाती है.

इसके साथ-साथ उन्होंने आगे कहा कि यह यात्रा पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना के उद्घाटन के साथ हमारी सफल ऊर्जा साझेदारी में एक और प्रमुख मील का पत्थर साबित होगी. उन्होंने कहा कि भारत और भूटान के बीच मैत्री और सहयोग के अनुकरणीय संबंध हैं, जो गहरे पारस्परिक विश्वास, समझ और सद्भावना पर आधारित हैं. पीएम ने कहा कि हमारी साझेदारी हमारी पड़ोसी प्रथम नीति का एक प्रमुख स्तंभ है और पड़ोसी देशों के बीच अनुकरणीय मैत्रीपूर्ण संबंधों का एक मॉडल है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए पीएम ने लिखा कि भूटान के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा. यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान महामहिम चतुर्थ नरेश का 70वाँ जन्मदिन मना रहा है. इस दौरान मैं भूटान के महामहिम नरेश, चौथे नरेश और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे के साथ वार्ता करूंगा. मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भरेगी.

पढ़ें: भारत ने वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजे भूटान, थिम्पू में अवशेषों की होगी सार्वजनिक प्रदर्शनी

