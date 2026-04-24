आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा लेकर पीएम मोदी ने की गंगा किनारे सैर, शेयर की फोटो
प. बंगाल में गुरुवार को पहले फेज की वोटिंग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं.
Published : April 24, 2026 at 10:49 AM IST
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की 152 सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई. इस मतदान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज की वोटिंग में करीब 92.88 फीसदी मत पड़े. वहीं इसके अगले दिन पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह-सुबह हुगली नदी की सैर की और नाविकों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने चुनाव के मौसम में पश्चिम बंगाल राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई.
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए पवित्र गंगा नदी के महत्व पर बात की. उन्होंने लिखा कि यह 'बंगाल की आत्मा' से होकर बहती है. उन्होंने हुगली नदी के पानी में नाव में सफर करते हुए अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं.
#WATCH | PM Narendra Modi shares a video of his boat ride on the Hooghly. He says, " last evening, was on the howrah bridge during the long roadshow from howrah to kolkata. and this morning, saw it from the hooghly river!" pic.twitter.com/x5fI6BaYw0— ANI (@ANI) April 24, 2026
उन्होंने लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा की एक बहुत खास जगह है. कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है. उसका पवित्र पानी एक पूरी सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना को समेटे हुए है. आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, यह मां गंगा का शुक्रिया अदा करने का मौका था. नाविकों से भी मिलने का मौका मिला, जिनका मेहनती स्वभाव तारीफ के काबिल है और सुबह टहलने वाले लोग भी. हुगली पर, हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की खुशहाली के लिए काम करने का अपना वादा दोहराया.
प्रधानमंत्री ने फोटोग्राफी में भी हाथ आजमाया और हुगली नदी, विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज के किनारे की कुछ झलकियां शेयर कीं. सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक अलग पोस्ट में तस्वीरें शेयर करते हुए, पीएम मोदी ने लिखा कि हुगली के किनारे से कुछ और झलकियां. इस महान नदी की फोटोग्राफी करने की कोशिश की. विद्यासागर सेतु और हावड़ा ब्रिज की भी करीब से झलक मिली.
इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में बदलाव की आंधी चल रही है और आज पहले चरण के मतदान में जिस तरह से 'बंगाल की महिलाओं और युवाओं ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला है' उसे पूरा देश देख रहा है. एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी टीएमसी ने 'बंगाल की महिलाओं के अधिकार छीन लिए हैं'. पीएम मोदी ने बीजेपी के कैंपेन को बढ़ावा देने के लिए कृष्णानगर में एक रैली को भी संबोधित किया.
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