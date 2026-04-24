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आंखों पर काला चश्मा और हाथों में कैमरा लेकर पीएम मोदी ने की गंगा किनारे सैर, शेयर की फोटो

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण की 152 सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई. इस मतदान ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज की वोटिंग में करीब 92.88 फीसदी मत पड़े. वहीं इसके अगले दिन पीएम मोदी शुक्रवार की सुबह-सुबह हुगली नदी की सैर की और नाविकों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने चुनाव के मौसम में पश्चिम बंगाल राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए पवित्र गंगा नदी के महत्व पर बात की. उन्होंने लिखा कि यह 'बंगाल की आत्मा' से होकर बहती है. उन्होंने हुगली नदी के पानी में नाव में सफर करते हुए अपनी तस्वीरें भी शेयर कीं.

उन्होंने लिखा कि हर बंगाली के लिए गंगा की एक बहुत खास जगह है. कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है. उसका पवित्र पानी एक पूरी सभ्यता की हमेशा रहने वाली भावना को समेटे हुए है. आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, यह मां गंगा का शुक्रिया अदा करने का मौका था. नाविकों से भी मिलने का मौका मिला, जिनका मेहनती स्वभाव तारीफ के काबिल है और सुबह टहलने वाले लोग भी. हुगली पर, हमने पश्चिम बंगाल के विकास और महान बंगाली लोगों की खुशहाली के लिए काम करने का अपना वादा दोहराया.