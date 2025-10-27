ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 1 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर, रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री एयरफोर्स के विशेष विमान से सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

PM MODI VISIT CHHATTISGARH
1 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 27, 2025 at 6:00 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ की 25वीं सालगिरह पर रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मोदी द्वारा किया जाने वाला ध्यान, 25 साल के छत्तीसगढ़ के सफरनामा का परिक्रमा पथ पर गौरव सम्मान के अलावा छत्तीसगढ़ के वैसे 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ है. पीएम मोदी उसके बाद आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी राज्य उत्सव का सुभारम्भ करेंगे और लोगो को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारी में छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है. नवा रायपुर में 6 स्थान पर 6 से अधिक योजनाओं की झांकिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए बनाई जा रही है. वहीं, 12 गेट बनाए जा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को दिखाया जाएगा. पीएम मोदी जिस रास्ते से जाएंगे उन रास्तों पर उनकी झांकियां होंगी. एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री सत्य साईं अस्पताल के लिए निकलेंगे तो जैनम मानस भवन के अपोजिट में जीएसटी 2.0 योजना की झांकी होगी.

PM Modi to visit Chhattisgarh
रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल (ETV Bharat)

योजनाओं की लगाई जाएगी झांकिया: पीएम मोदी जिन जगहों से होकर गुजरेंगे उन 6 स्थलों पर विशेष झांकियां लगाए जाने की तैयारी की गई है. उसमें लखपति दीदी, महतारी वंदन योजना, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के अलावा छत्तीसगढ़ और नक्सली मुक्त भारत की झांकी प्रमुख रुप से होगी. इसके अलावा किसान सम्मान और कृषक उन्नत योजना की झांकी को भी रास्ते में बनाया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी संयुक्त रूप से झांकी के रूप में सजाया जा रहा है.

1 नवंबर के लिए जारी हुआ ट्रैफिक चार्ट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के रायपुर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक के लिए रूट चार्ट जारी कर दिया है. रायपुर के जिला कलेक्टर गौरव सिंह ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उसके बाद रूट चार्ट जारी किया गया है.

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सूचना

  • जिला प्रशासन ने सुबह 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक प्रधानमंत्री के रायपुर आगमन पर एयरपोर्ट टर्निंग से कायाबांध, एकात्मपथ, सीबीडी बिल्डिंग रोड मंत्रालय मेफेयर रोड और सेक्टर 24 का रास्ता पूरी तरह से बंद रहेगा. प्रधानमंत्री के जाने के बाद यह रास्ता खोल जाएगा.
  • नया रायपुर सेक्टर 24 से सेक्टर 2 स्थित सत्य साइन अस्पताल तक प्रधानमंत्री जाएंगे वह सेक्टर 24 से मेफेयर रोड सीबीडी मंदिर हसौद टर्निंग परसदा स्टेडियम, झाझा तालाब मार्ग से गुजरेंगे इस मार्ग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा.
  • सेक्टर 2 से प्रधानमंत्री मंदिर हसौद टर्निंग, कयाबांध सेक्टर 20 स्थित शांति शिखर जाएंगे. यहां से एकात्मपथ होते हुए मंत्रालय के पीछे से विधानसभा पहुंचेंगे.
  • विधानसभा से एकात्म पथ होते हुए हुए कायाबांध से सेक्टर 24 स्थित ट्राइबल म्यूजियम जाएंगे. इस दौरान आसपास की सभी 4 सड़कों को बंद रखा जाएगा.
  • प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देश के मुताबिक वह लोग जो महासमुंद और आरंग दिशा से आएंगे उन्हें राजू ढाबा होते हुए सेरी खेड़ी से कायाबांध की ओर आना होगा.
  • बलौदा बाजार और बिलासपुर से आने वाले लोग मंदिर हंसोद और सेरीखेड़ी होकर कायाबांध के रास्ते सेक्टर 22 पहुंचेंगे.
  • दुर्ग, भिलाई, बेमेतरा और बालोद से आने वाले लोग पचपेड़ी नाका से माना मार्ग होते हुए मुक्तांगन तक पहुंचेंगे.
  • अभनपुर दिशा से आने वाले लोग माना तूता से आएंगे.

जमीन से आसमान तक टाइट रहेगी सुरक्षा व्यवस्था: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ ही राज्य उत्सव के लिए आयोजित कार्यक्रम में कुल 16 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं. जिसमें 13000 के आसपास गाड़ियों की पार्किंग होगी. जिन स्थानों पर पार्किंग होगी उसमें कन्वेंशन सेंटर, VIP, ग्राम तुता रोड, टावर, ईट भट्ठा, धरना स्थल, नर्सरी, इंडियन तड़का, निमोरा चौक, प्रशासन अकादमी के सामने, मुक्तांगन के सामने, रेलवे स्टेशन के सामने, मुक्तांगन के पीछे, सेक्टर 22 और बालको अस्पताल को चुना गया है जहां पर लोग अपनी पार्किंग कर सकते हैं.

लोगों को लाने ले जाने के लिए रहेंगे ई रिक्शा: जिला प्रशासन ने पार्किंग स्थल से लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए 100 ई रिक्शा का इंतजाम किया है. ई रिक्शा यहां से लोगों को कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाएगा. पार्किंग स्थल जो बनाए गए हैं वह कार्यक्रम स्थल से लगभग एक से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर है. ऐसे में जिला प्रशासन ने यहां से लोगों को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए यह इंतजाम किए हैं. रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने इसको लेकर पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं साथ ही अलग-अलग स्थान के लिए अलग-अलग पदाधिकारी की नियुक्ति भी की गई है.

1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का 25वां स्थापना दिवस: कार्यक्रम को लेकर के छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि हम अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना है. इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो और यह कार्यक्रम भव्य और बेहतरीन हो इसको लेकर सरकार काम कर रही है.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 : पीएम मोदी के दौरे की तैयारी, सीएम साय ने किया निरीक्षण

राज्योत्सव में पीएम मोदी का आना सौभाग्य की बात, स्वागत द्वारों में दिखेगी छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक : अरुण साव

पीएम मोदी ने मन की बात में अंबिकापुर गार्बेज कैफे की तारीफ की, स्वच्छता के लिए शानदार पहल बताया

CHHATTISGARH STATE FESTIVAL 2025
PRIME MINISTER NARENDRA MODI
CHHATTISGARH SILVER JUBILEE YEAR
PRAJAPATI BRAHMA KUMARIS
PM MODI VISIT CHHATTISGARH

