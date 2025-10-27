ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 1 नवंबर को पहुंचेंगे रायपुर, रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल

रायपुर: छत्तीसगढ़ की 25वीं सालगिरह पर रायपुर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां को अंतिम रूप दिया जा रहा है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में मोदी द्वारा किया जाने वाला ध्यान, 25 साल के छत्तीसगढ़ के सफरनामा का परिक्रमा पथ पर गौरव सम्मान के अलावा छत्तीसगढ़ के वैसे 2500 बच्चों से दिल की बात करेंगे जिनके दिल का ऑपरेशन हुआ है. पीएम मोदी उसके बाद आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संग्रहालय का शुभारंभ करेंगे. इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी राज्य उत्सव का सुभारम्भ करेंगे और लोगो को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा: परिक्रमा पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चल रही तैयारी में छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर का परिक्रमा पथ बनाया जा रहा है. नवा रायपुर में 6 स्थान पर 6 से अधिक योजनाओं की झांकिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान के लिए बनाई जा रही है. वहीं, 12 गेट बनाए जा रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ की विभिन्न योजनाओं के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को दिखाया जाएगा. पीएम मोदी जिस रास्ते से जाएंगे उन रास्तों पर उनकी झांकियां होंगी. एयरपोर्ट से निकलकर प्रधानमंत्री सत्य साईं अस्पताल के लिए निकलेंगे तो जैनम मानस भवन के अपोजिट में जीएसटी 2.0 योजना की झांकी होगी.

रजत जयंती उत्सव में होंगे शामिल (ETV Bharat)

योजनाओं की लगाई जाएगी झांकिया: पीएम मोदी जिन जगहों से होकर गुजरेंगे उन 6 स्थलों पर विशेष झांकियां लगाए जाने की तैयारी की गई है. उसमें लखपति दीदी, महतारी वंदन योजना, ऑपरेशन सिंदूर की झांकी के अलावा छत्तीसगढ़ और नक्सली मुक्त भारत की झांकी प्रमुख रुप से होगी. इसके अलावा किसान सम्मान और कृषक उन्नत योजना की झांकी को भी रास्ते में बनाया जा रहा है. इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी संयुक्त रूप से झांकी के रूप में सजाया जा रहा है.



1 नवंबर के लिए जारी हुआ ट्रैफिक चार्ट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के रायपुर जिला प्रशासन ने ट्रैफिक के लिए रूट चार्ट जारी कर दिया है. रायपुर के जिला कलेक्टर गौरव सिंह ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उसके बाद रूट चार्ट जारी किया गया है.

ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सूचना