पीएम मोदी ने बनारस से देश को सौंपीं 4 वंदे भारत ट्रेन; बोले- नई पीढ़ी की नींव हैं ये रेलगाड़ियां

बनारस दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते पीएम नरेंद्र मोदी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 16 घंटे के बनारस प्रवास में कई अहम बैठकें कीं और देश को 4 नई वंदे भारत ट्रेनें सौंपी. सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी अलग से बैठक की. इसके बाद शनिवार सुबह वाराणसी रेलवे स्टेशन से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई. पीएम मोदी का दिखा ठेठ बनारसी अंदाज: वंदे भारत ट्रेनों को देशवासियों के सुपुर्द करने के बाद पीएम मोदी ने ठेठ बनारसी अंदाज में सभा को संबोधित किया. बोले, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी में आप सब लोगों के काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम ब, हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भईल, अब आज के दिन भी बड़ा शुभ हौ. हम ही विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है. विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा योगदान: दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है. जिस भी देश में बड़ी प्रगति बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वाहन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है. अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही हैं, रेल की पटरी नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, अपने आप वहां विकास होना शुरू हो जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सिर्फ ब्रिज-हाईवे नहीं: किसी गांव के अंदर सालों से रोटी नहीं है. कच्ची मिट्टी के रास्ते से लोग आते जाते हैं लेकिन, जैसे ही एक छोटी सी सड़क बन जाती है. किसानों का माल बाजार आना शुरू हो जाता है. इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े-बड़े ब्रिज बड़े-बड़े हाईवे इतना ही नहीं होता. कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती हैं तो उस क्षेत्र का विकास होता है. जैसा हमारा गांव का अनुभव है कस्बे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है. यूपी को मिलीं 2 नई वंदे भारत: आज देश के अलग-अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है. काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलर बेंगलुरु वंदे भारत इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है. इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है. नई हाईटेक ट्रेनें भारतीय रेल की अगली पीढ़ी की नई नींव तैयार कर रहीं: पीएम मोदी ने कहा, मैं काशी वासियों को सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत-बहुत बधाई देता हूं. आज वंदे भारत नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेल की अगली पीढ़ी की नई नींव तैयार कर रही है. यह भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक अभियान है. वंदे भारत भारतीयों के लिए भारतीयों द्वारा बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीयों को गर्व है. तीर्थ यात्राएं देश की चेतना का माध्यम: अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं. आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, आगामी दिनों में यह मील का पत्थर बनने जा रहा है. हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है. यह यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं हैं बल्कि, भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है. प्रयागराज अयोध्या हरिद्वार चित्रकूट कुरुक्षेत्र हमारे आध्यात्मिक धारा के तीर्थ क्षेत्र हैं. आज जब यह पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं तो भारत की संस्कृति आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का काम कर रहे हैं. यह भारत की विरासत के शहरों को देश का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है. इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती.