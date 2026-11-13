Explainer: बाढ़, बेरोजगारी और कर्ज.. बिहार के सवालों का जवाब देंगे पीएम मोदी? वैशाली दौरे पर टिकी निगाहें
PM Modi Bihar Visit: पीएम नरेन्द्र मोदी का बिहार दौरा विकास परियोजनाओं, आर्थिक चुनौतियों, बाढ़, बेरोजगारी और प्रशांत किशोर के सवालों के बीच अहम होगा..रिपोर्ट-रंजीत
Published : November 13, 2026 at 1:32 PM IST
पटना: बिहार इन दिनों कई चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है. एक तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते खर्च, कर्ज और सीमित संसाधनों का दबाव है, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित की है. रोजगार और पलायन का सवाल भी लगातार राजनीतिक गलियारे में उठता रहा है. विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में भी लड़ा. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहने वाला है. यह एनडीए और खासकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है.
20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं. इसके अगले दिन प्रधानमंत्री वैशाली पहुंचेंगे. बीजेपी इसे बिहार के विकास और औद्योगिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बता रही है. दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सरकार को पुराने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए बाढ़, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक बदहाली पर सवाल उठा रही है.
ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की घोषणाएं बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति दे पाएंगी? क्या केंद्र की ओर से कोई विशेष आर्थिक सहायता या निवेश पैकेज मिलेगा? और क्या इस दौरे से जनसुराज के आरोपों का जवाब भी दिया जाएगा? हालाकि बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, पलायन और बाढ़ से निपटने का रोडमैप भी पीएम के सामने बड़ी चुनौती होगी.
एनडीए सरकार के एक साल पर ही पीएम का दौरा क्यों?
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री का वैशाली दौरा प्रस्तावित है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के मुताबिक, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वैशाली के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में होगा. यहां करीब 1,650 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा.
प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों में उत्साह है. बीजेपी इसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बिहार में विकास की नई शुरुआत के रूप में पेश कर रही है. वहीं राजनीतिक नजरिये से देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी यह दौरा अहम है. प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने और बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं होने से सरकार को अपने अगले पांच साल के विकास एजेंडे को सामने रखने का अवसर मिलेगा.
हालांकि, प्रधानमंत्री के दौरे का घोषित एजेंडा विकास परियोजनाएं हैं. इसे प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए तय किया गया दौरा कहना उचित नहीं होगा. लेकिन जिन मुद्दों को जनसुराज लगातार उठा रही है, वे इस कार्यक्रम के राजनीतिक संदर्भ को जरूर महत्वपूर्ण बनाते हैं.
बिहार की अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव है?
बिहार की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बजट के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है. बिहार के 2026-27 के बजट में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP करीब 13.09 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. पहली नजर में यह बड़ी अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े राज्य की आर्थिक चुनौती को उजागर करते हैं.
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति GDP 68,624 रुपये थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 2,15,935 रुपये था. यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम रहा.
राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव दिखाई देता है. 2026-27 के बजट में कुल सार्वजनिक देनदारियां करीब 4.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं. वहीं राज्य के राजस्व प्राप्तियों का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा केंद्र से मिलने वाले करों के हिस्से और अनुदान से आने का अनुमान है. इससे बिहार की केंद्रीय सहायता पर निर्भरता का पता चलता है.
एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा 2025-26 के संशोधित बजट अनुमानों का है. PRS के अनुसार, इस वर्ष राजकोषीय घाटा GSDP का 11.8 प्रतिशत और राजस्व घाटा 76,315 करोड़ रुपये तक पहुंचने का संशोधित अनुमान था. हालांकि 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत और राजस्व अधिशेष को 1,143 करोड़ रुपये रखने का लक्ष्य तय किया गया है.
इसका अर्थ है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पिछले साल के संशोधित आंकड़े खर्च और राजस्व के बीच बड़े अंतर की चुनौती भी दिखाते हैं. ऐसे में बिहार का कर्ज कम होने की जगह पर बढ़ता ही जा रहा है. खासकर चुनावी वादों को पूरा करने में बिहार का खजाना घटता जा रहा है.
चुनावी घोषणाओं और सब्सिडी का कितना बोझ?
विधानसभा चुनाव से पहले और उसके आसपास बिहार सरकार ने बिजली, सामाजिक सुरक्षा और महिला रोजगार से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की. इन योजनाओं से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलने का दावा किया गया, लेकिन इनके लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत भी है.
125 यूनिट मुफ्त बिजली: इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है. बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च बढ़ा है. 2026-27 के बजट में किफायती बिजली सब्सिडी के लिए 15,702 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन: वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों की मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई. इससे लाभार्थियों को राहत मिली है, लेकिन सरकारी खजाने पर नियमित खर्च भी बढ़ा है.
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: इस योजना के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं को शुरुआती सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं. इस तरह शुरुआती सहायता का कुल आंकड़ा 15,600 करोड़ रुपये बैठता है. कारोबार शुरू करने वाली पात्र महिलाओं को आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी है.
PRS के बजट विश्लेषण के अनुसार, 2025-26 के संशोधित अनुमानों में महिला सशक्तीकरण, बिजली सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा मदों में खर्च बढ़ा था. 2026-27 में सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने और राजस्व संतुलन बनाने का लक्ष्य रखा है.
बिहार में बाढ़ फिर कहर बनकर टूटी है। लाखों लोग प्रभावित हैं, सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। कई लोगों की मौत और लापता होने की खबर है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सबसे दुखद बात यह है कि बिहार में यह संकट नया नहीं है। हर साल बाढ़ आती है, मौतें होती हैं, परिवार उजड़ते हैं और लोग पलायन करते हैं। BJP की डबल इंजन सरकार बताए - पिछले 17 साल में इस सालाना त्रासदी से निपटने के लिए क्या किया? ज़मीन पर क्या बदला? बिहार के लोगों को हर साल राहत और आश्वासन नहीं, स्थायी समाधान चाहिए।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 4, 2026
इसलिए यह कहना कि इन योजनाओं से सरकार पर निश्चित रूप से 70 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, उपलब्ध आंकड़ों से सीधे साबित नहीं होता. योजनाओं के वास्तविक अतिरिक्त खर्च, पहले से मौजूद बजट प्रावधान और भुगतान के आंकड़ों को अलग-अलग देखना होगा.
बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल, 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित
बिहार की दूसरी बड़ी चुनौती इस साल आई बाढ़ है. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों और 576 ग्राम पंचायतों के करीब 50.49 लाख लोग प्रभावित हुए. बाढ़ का असर खेती, मकानों, सड़कों और आम जनजीवन पर पड़ा.
राज्य सरकार के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 8,27,472 परिवारों के खातों में प्रति परिवार 7,000 रुपये की दर से कुल 579.23 करोड़ रुपये भेजे गए. सरकार की ओर से राहत राशि भेजे जाने का दावा किया गया है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास, फसल नुकसान की भरपाई और भविष्य में बाढ़ से बचाव भी बड़ी जरूरत है.
यही मुद्दा जनसुराज लगातार उठा रही है. पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के वादे किए गए थे, लेकिन आज भी लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बिहार को बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों, जल निकासी और पुनर्वास के लिए कोई विशेष पैकेज मिलता है.
'सितम्बर माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में विभिन्न नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण राज्य के 15 जिलों, (यथा पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा एवं अरवल) के 88 प्रखण्डों में 576 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत लगभग 50.49 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई थी.'- आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
रोजगार और पलायन पर जनसुराज के सवाल
बिहार में रोजगार का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है. प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज युवाओं के पलायन को सरकार के रोजगार संबंधी दावों के सामने बड़ा सवाल बता रही है. दिवाली और छठ के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ को पार्टी रोजगार के अभाव से जोड़कर पेश करती रही है.
दूसरी तरफ सम्राट चौधरी सरकार ने एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है. सरकार वैशाली के औद्योगिक कॉरिडोर को इसी दिशा में महत्वपूर्ण परियोजना बता रही है. लेकिन सवाल यह है कि उद्योगों के आने से कितनी नौकरियां पैदा होंगी, स्थानीय युवाओं को कितना रोजगार मिलेगा और ये अवसर कब तक उपलब्ध होंगे?
सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने से रोजगार की समस्या हल नहीं होगी. इसके लिए उद्योगों की स्थापना, निवेश, बिजली-पानी, परिवहन, कुशल श्रमिक, बाजार और कारोबारी सुविधाओं का विकास भी जरूरी है. इसलिए प्रधानमंत्री की घोषणाओं में निवेश की राशि के साथ रोजगार का स्पष्ट लक्ष्य और समयसीमा महत्वपूर्ण होगी.
वैशाली का औद्योगिक कॉरिडोर क्या बिहार की अर्थव्यवस्था बदल सकता है?
प्रधानमंत्री के दौरे का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष वैशाली में प्रस्तावित औद्योगिक विकास है. जाफरपट्टी क्षेत्र में करीब 1,650 एकड़ में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने की योजना बताई जा रही है. वहीं औद्योगिक पार्क के लिए करीब 1,243 एकड़ भूमि का आंकड़ा भी सामने आया है. इन दोनों आंकड़ों को परियोजना के अलग-अलग दायरे के संदर्भ में समझना जरूरी है.
औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से बिहार में निवेश आकर्षित करने, उत्पादन इकाइयां स्थापित करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने की संभावनाएं बन सकती हैं. बेहतर सड़क संपर्क से माल की आवाजाही और कारोबार को भी फायदा मिल सकता है.
लेकिन असली सवाल यह है कि कितने उद्योग यहां आएंगे? निवेश कितना होगा? कौन-कौन से सेक्टर को प्राथमिकता मिलेगी? कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा? और परियोजना कब तक पूरी होगी?
यदि इन सवालों पर स्पष्ट घोषणा होती है और निवेश जमीन पर उतरता है तो इसका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. अन्यथा औद्योगिक कॉरिडोर की घोषणा को तत्काल आर्थिक बदलाव का संकेत नहीं माना जा सकता.
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल से क्या मिलेगा फायदा?
प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन गंगा महासेतु का उद्घाटन प्रस्तावित है. करीब 19 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में मुख्य पुल और संपर्क मार्ग शामिल हैं. इससे पटना और वैशाली के बीच संपर्क बेहतर होने और उत्तर तथा दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है.
इस पुल का फायदा केवल यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगा. कृषि उत्पादों, व्यापारिक सामान और औद्योगिक माल की आवाजाही में भी समय और परिवहन लागत कम हो सकती है. राघोपुर दियारा जैसे इलाकों के लिए भी सड़क संपर्क बेहतर होने की संभावना है.
हालांकि, किसी पुल के उद्घाटन से पूरी अर्थव्यवस्था नहीं बदलती. इसका वास्तविक आर्थिक लाभ तभी मिलेगा जब बेहतर कनेक्टिविटी के साथ औद्योगिक निवेश, बाजार, परिवहन और रोजगार के अवसर भी विकसित हों.
क्या मोदी का दौरा प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब होगा?
जनसुराज के राष्ट्रीय प्रवक्ता विवेक कुमार का आरोप है कि प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान बिहार आते हैं और चुनाव खत्म होने के बाद किए गए वादों को भूल जाते हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हुआ. युवाओं को रोजगार देने के वादे पर भी सरकार को आंकड़े सामने रखने चाहिए.
''प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के दौरान ही आते हैं और चुनाव हो जाता है तो फिर अपने वायदे को भूल जाते हैं. चुनाव के दौरान उन्होंने बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने की बात कही थी, आज 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है. इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, अब तक कितने युवाओं को रोजगार मिला यह भी बताया जाना चाहिए.''- विवेक कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसुराज पार्टी
विवेक कुमार ने गरीबों को मिलने वाले मुफ्त अनाज में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि गरीबों को तीन-चार किलो अनाज ही मिल रहा है और बाकी में घोटाला हो रहा है. सब्सिडी वापस लेने की चर्चा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को वोट भी वापस कर देना चाहिए. ये जनसुराज के आरोप हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि अलग से जरूरी है.
''गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात की जाती है. हालत यह है कि गरीबों को तीन या चार किलो ही अनाज मिलते हैं, बाकी घोटाला हो जाता है. अब बदली हुई परिस्थिति में सब्सिडी वापस करने की बात की जा रही है. मैं तो नरेंद्र मोदी से अनुरोध करूंगा कि वह वोट भी वापस कर दें.''- विवेक कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता, जनसुराज पार्टी
इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे. वैशाली में औद्योगिक गलियारा बनने से रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे. उन्होंने प्रशांत किशोर पर बयानबाजी करने का आरोप लगाया और कहा कि जनसुराज ने रोजगार देने के वादे किए थे, लेकिन अब तक इसका हिसाब नहीं दिया है.
''एनडीए सरकार का एक साल पूरा हुआ है और इस मौके पर प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं. प्रधानमंत्री कई सौगात लेकर बिहार आ रहे हैं. वैशाली में औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, इसके साथ ही सिक्स लेन रोड का उद्घाटन होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की चिंता करते रहे हैं और इस बार भी वह बिहार को विकसित करने के लिए पैकेज लेकर आ रहे हैं. प्रशांत किशोर सिर्फ बयान बाजी करते हैं और बिहार के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है.''- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी
'घोषणाएं जरूरी, लेकिन पुराने वादों का हिसाब भी हो'
राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का कहना है कि बिहार इस समय आर्थिक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सरकार चलाने के साथ आर्थिक संतुलन बनाए रखने की भी चुनौती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर कई घोषणाएं होने की उम्मीद है, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं. लेकिन पुराने वादों को भी पूरा किया जाना चाहिए. बिहार को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को ठोस योजना बनानी होगी.
''बिहार इन दोनों कठिन दौर से गुजर रहा है. आर्थिक संकट की स्थिति है और सम्राट चौधरी के लिए सरकार चलना कठिन साबित हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई घोषणाएं करने वाले हैं. यह राज्य के लिए खुशखबरी है, लेकिन पुराने वादों को भी पूरा किया जाना चाहिए. इसके साथ-साथ राज्य कैसे आर्थिक संकट से निकले इसकी चिंता भी प्रधानमंत्री को करनी चाहिए.''- सुनील पांडेय, राजनीतिक विश्लेषक
क्या बिहार की इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट?
प्रधानमंत्री के दौरे से बिहार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात मिल सकती है. कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और वैशाली का औद्योगिक कॉरिडोर भविष्य में निवेश के नए अवसर पैदा कर सकता है. लेकिन इन परियोजनाओं का आर्थिक लाभ तुरंत नहीं मिलेगा. इसके लिए निवेश का जमीन पर उतरना, उद्योगों का संचालन और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन जरूरी होगा.
बिहार की अर्थव्यवस्था को वास्तविक बूस्ट देने के लिए तीन मोर्चों पर काम करना होगा. पहला, उद्योगों और निजी निवेश को आकर्षित करना. दूसरा, राज्य के अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करना और खर्च के साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखना. तीसरा, बाढ़ नियंत्रण, कृषि, शिक्षा और कौशल विकास के जरिए स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना.
प्रधानमंत्री के दौरे में यदि केवल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होता है तो इसे विकास की दिशा में एक कदम माना जाएगा. लेकिन यदि इसके साथ निवेश की राशि, रोजगार के लक्ष्य, बाढ़ से स्थायी राहत और केंद्र की आर्थिक सहायता का स्पष्ट रोडमैप सामने आता है तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा.
21 नवंबर का वैशाली दौरा एनडीए सरकार के एक साल के कामकाज को सामने रखने का अवसर है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए यह अपनी सरकार के विकास एजेंडे को मजबूती से पेश करने का मंच होगा. देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री क्या घोषणाएं करते हैं, कितना निवेश आता है और बिहार को आर्थिक संकट से निकालने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं.
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