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Explainer: बाढ़, बेरोजगारी और कर्ज.. बिहार के सवालों का जवाब देंगे पीएम मोदी? वैशाली दौरे पर टिकी निगाहें

पीएम मोदी का बिहार दौरा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार इन दिनों कई चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा है. एक तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था पर बढ़ते खर्च, कर्ज और सीमित संसाधनों का दबाव है, तो दूसरी तरफ बाढ़ ने लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित की है. रोजगार और पलायन का सवाल भी लगातार राजनीतिक गलियारे में उठता रहा है. विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर चुनाव में भी लड़ा. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 21 नवंबर को प्रस्तावित वैशाली दौरा सिर्फ विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं रहने वाला है. यह एनडीए और खासकर बीजेपी की डबल इंजन सरकार के लिए चुनौती भरा हो सकता है.

20 नवंबर को बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं. इसके अगले दिन प्रधानमंत्री वैशाली पहुंचेंगे. बीजेपी इसे बिहार के विकास और औद्योगिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बता रही है. दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी सरकार को पुराने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए बाढ़, बेरोजगारी, पलायन और आर्थिक बदहाली पर सवाल उठा रही है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat) ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की घोषणाएं बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति दे पाएंगी? क्या केंद्र की ओर से कोई विशेष आर्थिक सहायता या निवेश पैकेज मिलेगा? और क्या इस दौरे से जनसुराज के आरोपों का जवाब भी दिया जाएगा? हालाकि बिहार की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था, पलायन और बाढ़ से निपटने का रोडमैप भी पीएम के सामने बड़ी चुनौती होगी. एनडीए सरकार के एक साल पर ही पीएम का दौरा क्यों? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बनी. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल पूरे होने के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री का वैशाली दौरा प्रस्तावित है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के मुताबिक, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वैशाली के जाफरपट्टी औद्योगिक क्षेत्र में होगा. यहां करीब 1,650 एकड़ में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाओं को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर एनडीए के घटक दलों में उत्साह है. बीजेपी इसे केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बिहार में विकास की नई शुरुआत के रूप में पेश कर रही है. वहीं राजनीतिक नजरिये से देखें तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी यह दौरा अहम है. प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने और बिहार के लिए बड़ी घोषणाएं होने से सरकार को अपने अगले पांच साल के विकास एजेंडे को सामने रखने का अवसर मिलेगा. पीएम नरेंद्र मोदी (ETV Bharat) हालांकि, प्रधानमंत्री के दौरे का घोषित एजेंडा विकास परियोजनाएं हैं. इसे प्रशांत किशोर को जवाब देने के लिए तय किया गया दौरा कहना उचित नहीं होगा. लेकिन जिन मुद्दों को जनसुराज लगातार उठा रही है, वे इस कार्यक्रम के राजनीतिक संदर्भ को जरूर महत्वपूर्ण बनाते हैं. बिहार की अर्थव्यवस्था पर कितना दबाव है? बिहार की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बजट के आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है. बिहार के 2026-27 के बजट में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद यानी GSDP करीब 13.09 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है. पहली नजर में यह बड़ी अर्थव्यवस्था का संकेत देता है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े राज्य की आर्थिक चुनौती को उजागर करते हैं. PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक, 2023-24 में बिहार की प्रति व्यक्ति GDP 68,624 रुपये थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 2,15,935 रुपये था. यानी बिहार में प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन राष्ट्रीय औसत के मुकाबले काफी कम रहा. पीएम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी (ETV Bharat) राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव दिखाई देता है. 2026-27 के बजट में कुल सार्वजनिक देनदारियां करीब 4.46 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं. वहीं राज्य के राजस्व प्राप्तियों का लगभग 74 प्रतिशत हिस्सा केंद्र से मिलने वाले करों के हिस्से और अनुदान से आने का अनुमान है. इससे बिहार की केंद्रीय सहायता पर निर्भरता का पता चलता है. एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा 2025-26 के संशोधित बजट अनुमानों का है. PRS के अनुसार, इस वर्ष राजकोषीय घाटा GSDP का 11.8 प्रतिशत और राजस्व घाटा 76,315 करोड़ रुपये तक पहुंचने का संशोधित अनुमान था. हालांकि 2026-27 के बजट में राजकोषीय घाटे को 3 प्रतिशत और राजस्व अधिशेष को 1,143 करोड़ रुपये रखने का लक्ष्य तय किया गया है. इसका अर्थ है कि सरकार ने वित्तीय स्थिति सुधारने का लक्ष्य रखा है, लेकिन पिछले साल के संशोधित आंकड़े खर्च और राजस्व के बीच बड़े अंतर की चुनौती भी दिखाते हैं. ऐसे में बिहार का कर्ज कम होने की जगह पर बढ़ता ही जा रहा है. खासकर चुनावी वादों को पूरा करने में बिहार का खजाना घटता जा रहा है. चुनावी घोषणाओं और सब्सिडी का कितना बोझ? विधानसभा चुनाव से पहले और उसके आसपास बिहार सरकार ने बिजली, सामाजिक सुरक्षा और महिला रोजगार से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की. इन योजनाओं से करोड़ों परिवारों को सीधा लाभ मिलने का दावा किया गया, लेकिन इनके लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत भी है. पीएम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी (ETV Bharat) 125 यूनिट मुफ्त बिजली: इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रावधान है. बिजली सब्सिडी पर सरकार का खर्च बढ़ा है. 2026-27 के बजट में किफायती बिजली सब्सिडी के लिए 15,702 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन: वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों की मासिक पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये की गई. इससे लाभार्थियों को राहत मिली है, लेकिन सरकारी खजाने पर नियमित खर्च भी बढ़ा है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: इस योजना के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं को शुरुआती सहायता के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं. इस तरह शुरुआती सहायता का कुल आंकड़ा 15,600 करोड़ रुपये बैठता है. कारोबार शुरू करने वाली पात्र महिलाओं को आगे दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान भी है. PRS के बजट विश्लेषण के अनुसार, 2025-26 के संशोधित अनुमानों में महिला सशक्तीकरण, बिजली सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा मदों में खर्च बढ़ा था. 2026-27 में सरकार ने खर्च को नियंत्रित करने और राजस्व संतुलन बनाने का लक्ष्य रखा है. इसलिए यह कहना कि इन योजनाओं से सरकार पर निश्चित रूप से 70 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, उपलब्ध आंकड़ों से सीधे साबित नहीं होता. योजनाओं के वास्तविक अतिरिक्त खर्च, पहले से मौजूद बजट प्रावधान और भुगतान के आंकड़ों को अलग-अलग देखना होगा. बाढ़ ने बढ़ाई सरकार की मुश्किल, 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित बिहार की दूसरी बड़ी चुनौती इस साल आई बाढ़ है. आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण राज्य के 15 जिलों के 88 प्रखंडों और 576 ग्राम पंचायतों के करीब 50.49 लाख लोग प्रभावित हुए. बाढ़ का असर खेती, मकानों, सड़कों और आम जनजीवन पर पड़ा. राज्य सरकार के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 8,27,472 परिवारों के खातों में प्रति परिवार 7,000 रुपये की दर से कुल 579.23 करोड़ रुपये भेजे गए. सरकार की ओर से राहत राशि भेजे जाने का दावा किया गया है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए स्थायी पुनर्वास, फसल नुकसान की भरपाई और भविष्य में बाढ़ से बचाव भी बड़ी जरूरत है. यही मुद्दा जनसुराज लगातार उठा रही है. पार्टी का कहना है कि चुनाव के दौरान बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिलाने के वादे किए गए थे, लेकिन आज भी लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं. ऐसे में प्रधानमंत्री के दौरे पर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बिहार को बाढ़ नियंत्रण, तटबंधों, जल निकासी और पुनर्वास के लिए कोई विशेष पैकेज मिलता है. 'सितम्बर माह के प्रथम एवं द्वितीय सप्ताह में विभिन्न नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि के कारण राज्य के 15 जिलों, (यथा पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा एवं अरवल) के 88 प्रखण्डों में 576 ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत लगभग 50.49 लाख जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित हुई थी.'- आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार प्रशांत किशोर (ETV Bharat) रोजगार और पलायन पर जनसुराज के सवाल बिहार में रोजगार का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है. प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज युवाओं के पलायन को सरकार के रोजगार संबंधी दावों के सामने बड़ा सवाल बता रही है. दिवाली और छठ के दौरान दूसरे राज्यों से बिहार आने वाली ट्रेनों में भीड़ को पार्टी रोजगार के अभाव से जोड़कर पेश करती रही है.