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पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत, कई मुद्दों पर चर्चा

पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया.

US President Donald Trump and PM Modi
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी (file photo-PIB)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2026 at 7:48 PM IST

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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई. इस बारे में पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट कर जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि हमने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की.

पीएम ने कहा मैंने और राष्ट्रपति ट्रंप ने ‘व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी’ को आगे बढ़ाने के लिए निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई. साथ ही हमने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया.

इसी क्रम में दोनों नेताओं ने वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया.

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