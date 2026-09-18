यूएई राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन, पश्चिम एशिया और रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा
पीएम नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच फोन पर बातचीत हुई.
Published : September 18, 2026 at 6:01 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने फोन पर पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों को लेकर चर्चा की.
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति नाहयान ने क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में लगातार सहयोग और समन्वय बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
दोनों नेताओं ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के नए उपायों पर भी चर्चा की, जिसमें ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र शामिल हैं.
Grateful to my brother, the President of UAE, HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, for his call and birthday wishes.— Narendra Modi (@narendramodi) September 18, 2026
We discussed measures to further deepen our bilateral Comprehensive Strategic Partnership and exchanged views on efforts to promote regional peace, security…
इसको लेकर पीएम मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "मैं अपने भाई, यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के फोन करने और जन्मदिन की बधाई देने के लिए आभारी हूं. हमने अपनी द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के प्रयासों पर विचार-विमर्श किया."
बयान में कहा गया, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का फ़ोन आया. यूएई के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दी."
प्रधानमंत्री गुरुवार को 76 साल के हो गए. बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हो रही घटनाओं पर विचार-विमर्श किया. यूएई के राष्ट्रपति ने भारत की सफल ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई भी दी.
मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद की भागीदारी और भारत की अध्यक्षता में ठोस नतीजे हासिल करने में यूएई के सहयोग और साझेदारी की सराहना की.
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