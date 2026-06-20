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प.बंगाल के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा, पीएम किसान योजना की किस्त भी करेंगे जारी

पीएम मोदी ने आज पश्चिम बंगाल राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी हैं.

PM MODI TWO DAYS WEST BENGAL VISITS
प.बंगाल के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का दो दिवसीय दौरा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 20, 2026 at 9:20 AM IST

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कोलकाता: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार 20 जून 2026 से पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे. इसके साथ-साथ कई अहम विकास और खेती से जुड़ी पहलों को लॉन्च करेंगे. पीएम इंटरनेशनल योग दिवस कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और देश में बने तीन जंगी जहाजों को चालू करेंगे. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट कर यह जानकारी दी.

पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि 20 जून खास तौर पर महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राज्य में पश्चिम बंग दिवस मनाया जाएगा. उन्होंने लिखा कि मैं 20 और 21 जून को अलग-अलग प्रोग्राम के लिए पश्चिम बंगाल में रहूंगा. आज 20 जून, पश्चिम बंग दिवस के समारोह की वजह से खास है. यह कार्यक्रम हुगली जिले के तारकेश्वर में आयोजित होगा. प्रधानमंत्री ने कहा कि तारकेश्वर का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के उनके प्रयासों से जुड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह तारकेश्वर से कई विकास पहलों की शुरुआत करेंगे और पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को किस्त जारी करेंगे. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मौके पर केंद्र की खेती से जुड़ी कई बड़ी पहल भी शुरू की जाएंगी. उन्होंने कहा कि खेती से जुड़ी केंद्र सरकार की खास योजनाएं भी शुरू की जाएंगी. इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना शामिल हैं. इन कोशिशों से पश्चिम बंगाल के मेहनती किसानों को फायदा होगा.

मोदी ने आगे कहा कि वह 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे. कोलकाता में योग दिवस के कार्यक्रम होंगे. मुझे बहुत खुशी है कि शहर में ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के बाद, वह तीन स्वदेशी डिजाइन वाले युद्धपोतों की कमीशनिंग के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि योग दिवस कार्यक्रम के बाद, मैं एक और कार्यक्रम में शामिल होऊंगा, जहां तीन स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए युद्धपोतों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को कमीशन किया जाएगा.

मोदी ने कहा कि इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारत की समुद्री सुरक्षा मज़बूत होगी और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए देश का कमिटमेंट और मजबूत होगा.

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