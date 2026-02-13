आजादी के बाद पहली बार बदल रहा प्रधानमंत्री कार्यालय का पता, पीएम मोदी 'सेवा तीर्थ' से चलाएंगे सरकार
साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी आज आखिरी बार कैबिनेट बैठक करेंगे. उसके बाद यह इतिहास बन जाएगा. विस्तार से पढ़ें.
Published : February 13, 2026 at 9:22 AM IST
नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार का प्रधानमंत्री कार्यालय आज शुक्रवार को नए पते पर शिफ्ट हो जाएगा. बता दें, आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से हटकर नई जगह जा रहा है. जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम यहां साउथ ब्लॉक में आखिरी बार कैबिनेट बैठक करेंगे. यह बैठक करीब 6 बजे होगी. वहीं, पीएमओ ने बताया कि पीएम मोदी अपने कार्यालय के शिफ्ट होने से पहले दोपहर में इस नए भवन 'सेवा तीर्थ' का अनावरण करेंगे.
दोपहर 1 बजकर 30 मिनट पर पीएम करेंगे उद्घाटन
इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेवा तीर्थ परिसर के साथ-साथ कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन भारत के प्रशासनिक शासन वास्तुकला में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर होगा क्योंकि सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय हैं. कर्तव्य भवन-1 और 2 के अंदर, वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा मंत्रालय सहित कई उच्च प्रोफ़ाइल मंत्रालय काम करेंगे. अधिकारियों के अनुसार, पीएम मोदी सबसे पहले दोपहर करीब 1.30 बजे सेवा तीर्थ भवन परिसर के नाम का अनावरण करेंगे और फिर औपचारिक रूप से सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे और शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे.
Tomorrow, 13 Feb 2026, the history of independent India takes a new turn.— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) February 12, 2026
The iconic PMO “Prime Minister’s Office” moves from the British era South Block to its new address, #SevaTeerth”.
Incidentally, on this very day in 1931, that is 13 February 1931, the British had declared… pic.twitter.com/vPU75mxY7V
इकोसिस्टम बनाने के वादे को दिखाता है नया ऑफिस
नया कॉम्प्लेक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मॉडर्न, कुशल, आसान और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस इकोसिस्टम बनाने के वादे को दिखाता है. दोनों बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में डिजिटली इंटीग्रेटेड ऑफिस, स्ट्रक्चर्ड पब्लिक इंटरफेस जोन और सेंट्रलाइज्ड रिसेप्शन की सुविधाएं हैं. इन सुविधाओं से सहयोग, कुशलता, आसान गवर्नेंस, नागरिकों की भागीदारी में सुधार और कर्मचारियों की भलाई बढ़ेगी. 4-स्टार GRIHA स्टैंडर्ड के अनुसार डिजाइन किए गए इन कॉम्प्लेक्स में रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, पानी बचाने के उपाय, वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन और हाई-परफॉर्मेंस बिल्डिंग एनवेलप शामिल हैं. ये उपाय परिचालन दक्षता में वृद्धि को बढ़ाते हुए पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को काफी कम करते हैं.
साउथ ब्लॉक में इन चीजों की थी कमी
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस नेटवर्क और एडवांस्ड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बड़े सेफ्टी और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी शामिल हैं, जो अधिकारियों और विजिटर्स के लिए एक सुरक्षित और आसान माहौल पक्का करते हैं. सेंट्रा विस्टा एरिया में नई स्टेट-ऑफ-द-आर्ट बिल्डिंग को फ्यूचर-रेडी सुविधाओं से सजाया गया है. यह एक बेहतरीन, मॉडर्न वर्किंग माहौल बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जिसकी साउथ ब्लॉक में कमी थी.
ये मंत्रालय भी होंगे शिफ्ट
मौजूद जानकारी के मुताबिक, कई हाई-प्रोफाइल मिनिस्ट्रीज़ कर्तव्य भवन-1 और 2 में हैं. इनमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री शामिल हैं.
सेवा तीर्थ बनने में आई ये लागत
जानकारी के मुताबिक सेवा तीर्थ को बनाने में करीब 1,189 करोड़ रुपये की लागत आई है. इस भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए अलग-अलग भवन बनाए गए हैं.
