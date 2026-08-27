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पीएम मोदी 29 अगस्त से दो देशों की यात्रा पर जाएंगे, बिश्केक में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक का दौरा करेंगे. वह बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.

PM Modi to visit Uzbekistan and Kyrgyz Republic will attend 26th SCO summit in Bishkek
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 6:26 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक का दौरा करेंगे. चार दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान वह ताशकंद का द्विपक्षीय दौरा करेंगे और बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 26वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी 29 अगस्त से 30 अगस्त तक उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगे. विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज के मुताबिक, यह उनका चौथा दौरा होगा और मध्य एशियाई देश का दूसरा द्विपक्षीय दौरा होगा.

उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अपने राजकीय दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है.

दोनों नेताओं के बीच वार्ता में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा किए जाने की उम्मीद है. वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान-2030 के साझा विकास दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे.

पीएम मोदी के ताशकंद में शास्त्री मेमोरियल और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर जाने की भी उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों प्रारूपों में पिछले कुछ वर्षों में "व्यापक और सार्थक जुड़ाव" बनाए रखा है.

आर्थिक संबंधों की मजबूती पर जोर देते हुए, विदेश मंत्रालय के सचिव ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में शामिल है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार और निवेश दोनों मिलकर करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर है.

उन्होंने कहा, "हमारे पास महत्वपूर्ण खनिजों, फार्मा, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य क्षेत्र के क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है."

जॉर्ज ने उज्बेकिस्तान में भारत की बढ़ती शैक्षणिक उपस्थिति पर भी प्रकाश डाला, और कहा कि देश में 16,000 से अधिक भारतीय छात्र और चार भारतीय यूनिवर्सिटी कैंपस हैं.

विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में प्रमुख भारतीय निवेश फार्मास्यूटिकल्स, मनोरंजन पार्क, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हैं.

ताशकंद में पीएम मोदी के प्रोग्राम में उज्बेक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित एक राजकीय भोज (बैंक्वेट लंच) भी शामिल होगा. जॉर्ज ने आगे कहा, "प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और उज्बेकिस्तान के बीच घनिष्ठ, बहुआयामी और बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी."

दोनों पक्षों से व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिजों, स्वास्थ्य देखभाल, बिजनेस-टू-बिजनेस जुड़ाव, शिक्षा, अंतरिक्ष, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशने की उम्मीद है.

26वें SCO समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी
ताशकंद से, प्रधानमंत्री मोदी किर्गिज गणराज्य की राजधानी बिश्केक जाएंगे, जहां वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर 26वें SCO समिट में हिस्सा लेंगे.

यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब SCO अपनी स्थापना की 25वीं सालगिरह मना रहा है. भारत 2017 से इस संगठन का पूर्ण सदस्य है, जबकि इससे पहले 2005 से उसके पास पर्यवेक्षक का दर्जा था.

जॉर्ज ने कहा, "प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बिश्केक की यात्रा करेंगे."

जॉर्ज ने कहा कि SCO संगठन की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद जैसी तीन "बुराइयों" से निपटने के मुख्य उद्देश्य से की गई थी, जो लगातार चुनौतियां पेश कर रही हैं. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस समूह ने अपने सहयोग का दायरा कई अन्य क्षेत्रों तक बढ़ा दिया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मंच बन गया है. जॉर्ज ने कहा कि SCO के साथ भारत का जुड़ाव प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत 'सिक्योर' (SECURE) ढांचे से निर्देशित रहा है.

2018 के SCO समिट में, पीएम मोदी ने SECURE का मतलब "सिक्योरिटी, इकॉनमी और ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान, और एनवायरनमेंट" बताया था.

बिश्केक समिट में, पीएम मोदी SCO नेताओं को संबोधित करेंगे और सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्च्युनिटी की भारत की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे. समिट के दौरान पीएम मोदी के SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी उम्मीद है.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी छठे वर्ल्ड नोमैड गेम्स के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे, जो मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाता है.

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