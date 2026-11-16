ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी आज आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के लिए फिलीपींस जाएंगे

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 23वें एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (आसियान)-इंडिया समिट और ASEAN की अगुवाई वाली ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस की 21वीं मीटिंग में शामिल होने के लिए फिलीपींस जाएंगे.

विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत-आसियान संबंध भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो-पैसिफिक के लिए हमारे विजन का एक अहम हिस्सा है. यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और आसियान 2026 को आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मना रहे हैं. और 2027 में बातचीत के 35 साल और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी के पांच साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे.

इसमें आगे कहा गया कि ईस्ट एशिया समिट, आसियान और दूसरे हिस्सा लेने वाले देशों के साथ रीजनल और ग्लोबल महत्व के मामलों पर बातचीत करने का मौका देगा. मनीला में प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में प्रेसिडेंट फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर आने वाले मेहमानों के लिए डिनर देंगे. इसके बाद अगले दिन आसियान-इंडिया समिट और ईस्ट एशिया समिट होगा.

मंत्रालय ने कहा, 'आसियान-इंडिया समिट में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी, जिसमें आसियान-इंडिया प्लान ऑफ़ एक्शन 2026–2030 भी शामिल है, और सहयोग की भविष्य की दिशा तय की जाएगी.'

और बीच में दूसरे नेताओं के साथ बाइलेटरल मीटिंग होगी. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (ईस्ट) रुद्रेंद्र टंडन ने एक स्पेशल मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आसियान भारत के लिए एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है, और पूरे इलाके के साथ इसका ट्रेड लगभग 122 बिलियन डॉलर का है.

उन्होंने कहा, 'हम भारत में यह पक्का मानते हैं कि हिंद महासागर के एक देश के तौर पर जो इस बहुत जरूरी दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री इलाके से सटा हुआ है, आसियान सदस्य देशों के साथ एक मजबूत रणनीतिक रिश्ता, मिलकर और अकेले, हम दोनों के लिए अच्छा है.'

उन्होंने कहा कि ऐसा रिश्ता दोनों पक्षों को तेजी से हो रहे जियोपॉलिटिकल बदलावों से निपटने में ज़्यादा मजबूत बनाएगा और पूरे एशिया में शांति और स्थिरता में योगदान देगा. ईस्ट एशिया समिट को आसियान के नेतृत्व वाले आठ नेताओं का एक बहुत ही अनोखा ग्रुप बताते हुए, टंडन ने कहा कि आसियान और इन देशों के नेता ग्लोबल सिक्योरिटी मुद्दों और आम चिंता के मुद्दों पर इनफॉर्मल माहौल में चर्चा करते हैं.

उन्होंने कहा, 'इस साल के ईस्ट एशिया समिट प्रोसेस को आसियान चेयर फिलीपींस लीड कर रहा है. इसलिए यह मनीला में हो रहा है. यह भी एक शानदार उदाहरण है कि आसियान सामूहिक कूटनीति कितनी सफल हुई है.' विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ने आगे कहा कि इस साल के आसियान समिट और आसियान प्रोसेस की थीम 'नेविगेटिंग द फ्यूचर' है, और लीडर्स अपने आस-पास के बदलावों के लिए ज्यादा मजबूत बनने के लिए सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देंगे.