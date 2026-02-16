ETV Bharat / bharat

प्रधानमंत्री मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल का दौरा करेंगे, बोले बेंजामिन नेतन्याहू

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू व पीएम मोदी ( file photo-ANI )

नई दिल्ली/यरुशलम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को दो दिवसीय इजराइल दौरे पर जाएंगे. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को संपन्न ‘‘कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ मेजर अमेरिकन ज्यूइश ऑर्गनाइजेशंस’’ को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की यात्रा की घोषणा की.

नेतन्याहू ने कहा, “संसद में संबोधन प्रस्तावित है. अगले सप्ताह यहां कौन आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी.”

उन्होंने कहा, “इजराइल और भारत के बीच में गहरी साझेदारी है और हम विभिन्न प्रकार के सहयोग पर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि भारत कोई छोटा देश नहीं है. उसकी आबादी 1.4 अरब है. साथ ही भारत अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत लोकप्रिय है.”

इस बारे में पीटीआई ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा 25 से 26 फरवरी तक रहने की संभावना है”, लेकिन इसका असर गहरा होगा, क्योंकि पीएम मोदी को न केवल इजराइल में, बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय हैं.”

हालांकि यात्रा का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और इस दौरान पीएम मोदी के इजराइल की संसद ‘नेसेट’ को संबोधित किए जाने संभावना है.

समझा जाता है कि दो दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के सभी मुद्दों को उठाएंगे.

पीएम मोदी की इजराइल की यह दूसरी यात्रा होगी. इससे पूर्व वह जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, जो किसी भारतीय पीएम की यहूदी राष्ट्र की पहली यात्रा थी.