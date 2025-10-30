पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय गुजरात दौरा, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल

ETV Bharat / bharat

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर पीएम कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शुक्रवार से गुजरात का दो दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है. पीएम मोदी भारत के 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे.

बता दें, पीएम मोदी की यह यात्रा श्रद्धांजलि, विकास और राष्ट्रीय गौरव का मिश्रण होगी क्योंकि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केवड़िया के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता समारोह का नेतृत्व करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में गुरुवार को एकता नगर पहुंचेंगे. वहां पहुंचने पर पीएम सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1,140 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. उनमें भारत के शाही राज्यों का संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, एक खेल परिसर, एक वर्षावन परियोजना, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ट्रैवलेटर्स आदि शामिल हैं. इन सभी का उद्देश्य आगंतुकों के अनुभव को समृद्ध बनाना और क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है. इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे. यह 560 से अधिक रियासतों को एकजुट करने और आधुनिक भारत की नींव रखने में पटेल के अद्वितीय योगदान के प्रति एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि होगी.

पीएम मोदी अपने दिन की शुरुआत स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करके और एकता दिवस की शपथ दिलाकर करेंगे, जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. दिन का मुख्य आकर्षण एकता दिवस परेड होगी, जिसमें विभिन्न राज्य पुलिस बलों के साथ-साथ बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी की टुकड़ियाँ शामिल होंगी.

इस वर्ष की परेड में कई अनूठे तत्व प्रदर्शित होंगे, जिनमें रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसे स्वदेशी भारतीय कुत्तों की नस्लों का बीएसएफ दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो और अपने प्रसिद्ध कैमल माउंटेड बैंड के साथ बीएसएफ ऊंट दस्ता शामिल हैं. बहादुरी और बलिदान के सम्मान में, इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र पुरस्कार विजेताओं और बीएसएफ के 16 वीरता पदक प्राप्तकर्ताओं को झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान उनके साहसी कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अनुकरणीय वीरता प्रदर्शित करने वाले बीएसएफ कर्मियों को भी सम्मानित किया जाएगा.

