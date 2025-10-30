ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय गुजरात दौरा, राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में होंगे शामिल

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शुक्रवार से गुजरात का दो दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है. पीएम मोदी भारत के 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होंगे.

बता दें, पीएम मोदी की यह यात्रा श्रद्धांजलि, विकास और राष्ट्रीय गौरव का मिश्रण होगी क्योंकि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और केवड़िया के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता समारोह का नेतृत्व करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के पहले चरण में गुरुवार को एकता नगर पहुंचेंगे. वहां पहुंचने पर पीएम सबसे पहले इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और लगभग 1,140 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे. उनमें भारत के शाही राज्यों का संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, एक खेल परिसर, एक वर्षावन परियोजना, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में ट्रैवलेटर्स आदि शामिल हैं. इन सभी का उद्देश्य आगंतुकों के अनुभव को समृद्ध बनाना और क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना है. इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी करेंगे. यह 560 से अधिक रियासतों को एकजुट करने और आधुनिक भारत की नींव रखने में पटेल के अद्वितीय योगदान के प्रति एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि होगी.