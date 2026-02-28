ETV Bharat / bharat

PM मोदी का गुजरात दौरा आज, माइक्रोन टेक्नोलॉजी की सेमीकंडक्टर असेंबली का करेंगे उद्घाटन

सानंद फैसिलिटी जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इसमें लगभग 500,000 स्क्वेयर फीट का क्लीनरूम स्पेस होगा.

Published : February 28, 2026 at 9:44 AM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग (ATMP) फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर वे वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे.

पीएमओ की तरफ से जारी एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक, 'यह उद्घाटन भारत की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक अहम पड़ाव है. इसमें साणंद एटीएमपी (ATMP) फैसिलिटी से पहले मेड-इन-इंडिया सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का कमर्शियल प्रोडक्शन और शिपमेंट शुरू हुआ है. यह डेवलपमेंट ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है.'

यह प्रोजेक्ट जिसका ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी सितंबर 2023 में हुआ था, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत मंजूर किया गया पहला प्रपोजल था. कुल 22,500 करोड़ रुपये से ज्यादा के खर्च के साथ, मंजूरी के तुरंत बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, जो देश में स्ट्रेटेजिक सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट को तेजी से आगे बढ़ाने के सरकार के कमिटमेंट को दिखाता है.

सानंद फैसिलिटी जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इसमें लगभग 500,000 स्क्वेयर फीट का क्लीनरूम स्पेस होगा, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड-फ्लोर क्लीनरूम में से एक बना देगा. यह फैसिलिटी दुनिया भर के कस्टमर्स को सर्विस देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में तेजी से हो रही तरक्की की वजह से मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है.

साणंद एटीएमपी (ATMP) फैसिलिटी माइक्रोन के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क से एडवांस्ड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी (DRAM) और NAND सेमीकंडक्टर वेफर्स को तैयार मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट्स में बदलेगी, जो ग्लोबल मार्केट के कस्टमर्स को सर्विस देगी.

रिलीज में कहा गया, "इस फैसिलिटी का बनना और चालू होना भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक भरोसेमंद और कॉम्पिटिटिव जगह के तौर पर उभरने को दिखाता है और यह देश में एक मज़बूत और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न से मेल खाता है.'

