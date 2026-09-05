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PM मोदी का SRCC दौरा आज, मेट्रो सफर की हो रही चर्चा: अब तक 12 दफा कर चुके हैं सफर

आज SRCC के शताब्दी समारोह में शाम 7 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, मेट्रो से जुड़ी उनकी यात्राओं का रहा है खास अंदाज

पीएम मोदी का मेट्रो सफर
पीएम मोदी का मेट्रो सफर (X account PM Modi)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2026 at 1:50 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 1:57 PM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री शाम 7 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे और समारोह को संबोधित करेंगे. SRCC की स्थापना 1926 में हुई थी और इस साल कॉलेज अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा है. प्रधानमंत्री के दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर भी नजर है.

इस बीच प्रधानमंत्री के दिल्ली मेट्रो से SRCC पहुंचने की चर्चा ने उनके मेट्रो सफर को फिर से चर्चा में ला दिया है. हालांकि, मेट्रो से आने की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही इसे अंतिम रूप से कहा जा सकेगा. प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अलग-अलग मौकों पर दिल्ली मेट्रो की सवारी की और कई बार आम यात्रियों के बीच बैठकर उनसे बातचीत भी की. सितंबर 2023 तक मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में 12 बार सफर कर चुके थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में लोगों के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में लोगों के साथ (X account PM Modi)

2015 में पहली बार मेट्रो पर सवार हुए मोदी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली मेट्रो यात्रा की शुरुआत 25 अप्रैल 2015 से हुई. वह धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से द्वारका की ओर गए थे. उन्हें नेशनल इंटेलिजेंस अकादमी के एक कार्यक्रम में शामिल होना था. सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के कारण आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए उन्होंने मेट्रो से जाना चुना था. यह उनकी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिल्ली मेट्रो यात्रा थी. इस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के सफर का अनुभव साझा करते हुए इसे पसंद करने की बात कही थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में बच्चे के साथ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो में बच्चे के साथ (X account PM Modi)

विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, आसपास की दुकान बंद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के SRCC कार्यक्रम को देखते हुए विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एसपीजी समेत सुरक्षा एजेंसियों की टीमों ने स्टेशन और आसपास के स्थानों की जांच की. सुरक्षा के मद्देनजर आसपास की दुकानों और प्रतिष्ठानों की भी जांच-पड़ताल कर बंद कर दी गई है. स्टेशन परिसर में आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए हैं.

2015 में ही कई बार मेट्रो का सफर: पहली यात्रा के बाद उसी साल प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो का उपयोग दूसरे कार्यक्रमों के लिए भी किया. उन्होंने मेट्रो से मिलेनियम सिटी सेंटर, गुरुग्राम तक का सफर किया था. इसके बाद 6 सितंबर 2015 को उन्होंने जनपथ से फरीदाबाद की ओर मेट्रो से यात्रा की. इस दौरान उन्हें आम यात्रियों के बीच बैठकर बातचीत करते देखा गया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की ओर जाते हुए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेट्रो की ओर जाते हुए (X account PM Modi)

फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मेट्रो में सफर: प्रधानमंत्री मोदी की अगली मेट्रो यात्रा 25 जनवरी 2016 को हुई. इस बार उनके साथ फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद थे. दोनों नेताओं ने मेट्रो से गुरुग्राम की यात्रा की. प्रधानमंत्री ने इसे पर्यावरण और सार्वजनिक परिवहन से जुड़ा संदेश देने का माध्यम भी बनाया था.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम टर्नबुल के साथ सेल्फी भी बनी चर्चा: 10 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल के साथ दिल्ली मेट्रो की यात्रा की. दोनों मंडी हाउस से अक्षरधाम तक मेट्रो से गए. यह यात्रा इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि दोनों नेताओं ने मेट्रो के अंदर यात्रियों के साथ समय बिताया और सेल्फी भी ली. उस समय तक प्रधानमंत्री कई बार दिल्ली मेट्रो से सफर कर चुके थे.

2018 में दो महत्वपूर्ण मेट्रो यात्राएं: साल 2018 में भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो का इस्तेमाल किया. 13 अप्रैल 2018 को उन्होंने लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन से उत्तर दिल्ली की ओर यात्रा की थी. यह यात्रा डॉ. भीमराव आंबेडकर से जुड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए थी. इसके कुछ महीनों बाद 20 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा की. उन्होंने धौला कुआं से द्वारका सेक्टर-21 की ओर सफर किया और वापस भी मेट्रो से लौटे. यह यात्रा यशोभूमि से जुड़े कार्यक्रम के लिए थी. बाद में 2023 में इसी एयरपोर्ट एक्सप्रेस कॉरिडोर पर उनकी एक और यात्रा हुई, जो उनकी 12वीं मेट्रो यात्रा बनी.

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति के साथ नोएडा तक सफर: 9 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के साथ मेट्रो की यात्रा की. दोनों नेता मंडी हाउस से बॉटनिकल गार्डन, नोएडा तक गए. इसका उद्देश्य नोएडा में सैमसंग के नए मोबाइल निर्माण संयंत्र से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचना था. इस यात्रा में भी प्रधानमंत्री और विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ मेट्रो में सफर करने की तस्वीरें काफी चर्चा में रही थीं.

2019 में इस्कॉन मंदिर जाने के लिए मेट्रो: 26 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो से इस्कॉन मंदिर की यात्रा की. उन्होंने खान मार्केट से नेहरू प्लेस तक मेट्रो से सफर किया और कार्यक्रम के बाद कैलाश कॉलोनी से खान मार्केट की ओर लौटे. इस दौरान उन्होंने मेट्रो यात्रियों से बातचीत भी की. इसके बाद 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के रेड लाइन विस्तार के उद्घाटन के बाद गाजियाबाद के शहीद स्थल/न्यू बस अड्डा स्टेशन से कश्मीरी गेट तक मेट्रो में सफर किया. 2019 के बाद उनकी दिल्ली मेट्रो यात्राओं में लंबा अंतराल देखने को मिला.

2023 में फिर छात्रों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री: करीब चार साल बाद 30 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर दिल्ली मेट्रो में नजर आए. इस बार उनका सफर खास तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों से जुड़ा था. उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन तक यात्रा की. इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ करीब 30 छात्र भी मेट्रो में सफर कर रहे थे. छात्रों से उनकी बातचीत पढ़ाई, करियर और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर हुई. यह यात्रा इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि उसी दिन उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में शामिल होना था. यह उनकी 11वीं दिल्ली मेट्रो यात्रा थी.

जन्मदिन पर 12वीं मेट्रो यात्रा: प्रधानमंत्री मोदी की अब तक दर्ज सबसे चर्चित दिल्ली मेट्रो यात्राओं में 17 सितंबर 2023 का सफर शामिल है. अपने जन्मदिन के दिन उन्होंने यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 मेट्रो स्टेशन से जुड़ी परियोजना के कार्यक्रम के दौरान मेट्रो की सवारी की. इस यात्रा के साथ वह 12वीं बार दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हुए. यह उनकी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर तीसरी यात्रा भी थी.

अब 5 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. यह कार्यक्रम शाम 7 बजे होगा. SRCC से प्रधानमंत्री का यह पहला जुड़ाव नहीं है. 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने SRCC में छात्रों को संबोधित किया था. अब 13 साल बाद वह प्रधानमंत्री के रूप में इसी संस्थान के शताब्दी समारोह में लौट रहे हैं.

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Last Updated : September 5, 2026 at 1:57 PM IST

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