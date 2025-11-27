ETV Bharat / bharat

गोवा में प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण

गोवा में गोकर्ण पर्तगाली मठ के 550 वर्ष पूरे होने के मौके पर यहां धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

PM MODI UNVEIL 77 RAM STATUE
गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. (PTI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 27, 2025 at 10:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पणजी (गोवा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दक्षिण गोवा जिले में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. मठ के एक प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी.

प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3.45 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. मठ की सेंट्रल कमिटी के चेयरपर्सन श्रीनिवास डेम्पो ने बताया कि मठ के परिसर में एक खास हेलीपैड बनाया गया है. उन्होंने कहा कि श्री राम की 77 फुट की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे. गोवा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री दिगंबर कामत ने कहा कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने श्री राम की मूर्ति बनाई है.

मंत्री ने कहा कि यह दुनिया में श्री राम की सबसे ऊंची मूर्ति होगी. डेम्पो ने कहा कि पीएम मोदी एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने से पहले मठ में मौजूद मंदिर जाएंगे. उन्होंने कहा कि गोवा के गवर्नर अशोक गजपति राजू, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. मठ परंपरा के 550 साल पूरे होने के मौके पर 27 नवंबर से 7 दिसंबर तक कई प्रोग्राम हो रहे हैं. डेम्पो ने कहा कि गोवा में मठ 370 साल पहले कैनाकोना (साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट) के पार्टागल गांव में बनाई गई थी.

उन्होंने कहा कि इन दिनों कई प्रोग्राम करने का प्लान है और मठ की जगह पर हर दिन 7,000 से 10,000 लोगों के आने की उम्मीद है. कामत ने कहा कि मठ की जगह जो सदियों से एक स्पिरिचुअल सेंटर के तौर पर काम कर रही है, उसे पूरी तरह से ठीक करके मॉडर्न लुक दिया गया है.

ये भी पढ़ें- गोवा: हिंदू-ईसाई मिलकर मनाते हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार - GANESH CHATURTHI 2025 IN GOA

TAGGED:

LORD RAM STATUE GOA
PM MODI
भगवान राम प्रतिमा अनावरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
PM MODI UNVEIL 77 RAM STATUE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, नेशनल गार्ड के जवान घायल, पकड़ा गया हमलावर

निफ्टी 26,296 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा, सेंसेक्स 313 अंक चढ़कर 85,923 की ऊंचाई पर

आज होगा WPL का ऑक्शन, 277 खिलाड़ियों के भविष्य पर होगा फैसला, जानिए हर छोटी बड़ी जानकारी

ट्रंप को बड़ी राहत, जॉर्जिया चुनाव में दखल देने का केस खारिज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.