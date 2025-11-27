ETV Bharat / bharat

गोवा में प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा का करेंगे अनावरण

गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं. ( PTI )

पणजी (गोवा): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दक्षिण गोवा जिले में श्री संस्थान गोकर्ण जीवोत्तम मठ में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे. मठ के एक प्रतिनिधि ने यह जानकारी दी. प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3.45 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे. मठ की सेंट्रल कमिटी के चेयरपर्सन श्रीनिवास डेम्पो ने बताया कि मठ के परिसर में एक खास हेलीपैड बनाया गया है. उन्होंने कहा कि श्री राम की 77 फुट की मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे. गोवा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मंत्री दिगंबर कामत ने कहा कि गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने वाले मूर्तिकार राम सुतार ने श्री राम की मूर्ति बनाई है.