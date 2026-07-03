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प्रधानमंत्री मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे

न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 मार्च, 2025 को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 3, 2026 at 2:44 PM IST

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नई दिल्ली: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते देश का अपना पहला आधिकारिक दौरा करेंगे.

लक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ़्ते न्यूजीलैंड का अपना पहला ऑफिशियल दौरा करेंगे.' लेकिन दौरे की असली तारीख नहीं बताई. भारत को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताते हुए, लक्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड की आर्थिक तरक्की के लिए भारत का बहुत महत्व है.

उन्होंने कहा, 'हम अप्रैल में साइन किए गए अपने न्यूजीलैंड-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ दोनों देशों के रिश्तों को अगले लेवल पर ले जा रहे हैं, जिससे न्यूजीलैंड को ज़्यादा नौकरियां, ज़्यादा एक्सपोर्ट और मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी.'

लक्सन ने कहा कि इस डील से नए मौके मिलेंगे, न्यूजीलैंड के सामान और सर्विस के लिए 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट खुलेगा, कीवी कम्युनिटी में ज़्यादा पैसा आएगा, नौकरियां पैदा होंगी और सैलरी बढ़ेगी.' भारत और न्यूजीलैंड ने इस साल की शुरुआत में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर साइन किया था ताकि सामान और सर्विस में टू-वे कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके.

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड को भारत के 100 परसेंट एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है. भारत के लिए यह एग्रीमेंट हाई-इनकम, नियमों पर आधारित पैसिफिक मार्केट तक एक्सेस को मजबूत करता है और इसकी बड़ी इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करता है.

न्यूजीलैंड के लिए यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी में से एक में ज्यादा सुरक्षित एंट्री देता है, ऐसे समय में जब ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितता बढ़ रही है. दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी था, जबकि वस्तुओं और सेवाओं में कुल व्यापार 2024 में लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया. इसमें अकेले सेवा, व्यापार 1.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया. इसमें ट्रैवल, आईटी और बिजनेस सर्विसेज सबसे आगे रही.

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