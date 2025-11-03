पीएम मोदी R&D इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना की करेंगे शुरुआत
नई दिल्ली में पीएम मोदी आज उभरते विज्ञान एवं प्रोद्दोगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे.
Published : November 3, 2025 at 9:29 AM IST
नई दिल्ली: देश में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक लाख करोड़ रुपये की अनुसंधान विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना निधि का शुभारंभ करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी यहां भारत मंडपम में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन (ईएसटीआईसी) 2025 का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे.
आरडीआई योजना निधि का उद्देश्य देश में निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है. 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले ‘ईएसटीआईसी 2025’ सम्मेलन में शिक्षा जगत, अनुसंधान संस्थानों, उद्योग और सरकार के 3,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ-साथ नोबेल पुरस्कार विजेता, प्रख्यात वैज्ञानिक, नवप्रवर्तक और नीति निर्माता शामिल होंगे.
Let’s talk science and innovation!— Narendra Modi (@narendramodi) November 3, 2025
At around 9:30 AM, will inaugurate the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave (ESTIC) 2025 at Bharat Mandapam. This forum will bring together key stakeholders from the world of science, education, research and more. It’s a matter…
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के एक बयान के अनुसार विचार-विमर्श 11 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित होगा. इनमें उन्नत सामग्री और विनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-विनिर्माण, नीली अर्थव्यवस्था, डिजिटल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक विनिर्माण, उभरती कृषि प्रौद्योगिकियां, ऊर्जा, पर्यावरण और जलवायु, स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रौद्योगिकियां, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियां शामिल हैं.
बयान में आगे कहा गया, 'ईएसटीआईसी 2025 में अग्रणी वैज्ञानिकों के व्याख्यान, पैनल चर्चाएँ, प्रस्तुतियाँ और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन होंगे जो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए शोधकर्ताओं, उद्योग और युवा नवप्रवर्तकों के बीच सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेंगे.'
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार 'ईएसटीआईसी 2025' युवा नवप्रवर्तकों, स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं के लिए नवीन समाधान प्रदर्शित करने, मार्गदर्शन प्राप्त करने और उद्योग एवं हितधारकों से जुड़ने का एक मंच है. 'ईएसटीआईसी 2025' को एक परिणाम-उन्मुख मंच के रूप में डिजाइन किया गया है जो शोधकर्ताओं, उद्यमियों, उद्योग और वित्त पोषण निकायों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हुए हितधारकों के योगदान का जश्न मनाता है.