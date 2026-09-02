पीएम मोदी NGT के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों पर होगी बातचीत
विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : September 2, 2026 at 2:01 PM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-NGT) द्वारा आयोजित 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी.
विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे. 20 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की शोभा बढ़ाएंगी.
एनजीटी के एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि, इस सम्मेलन का मकसद आज दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़ी पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों पर बातचीत, विचार-विमर्श और और सर्वोत्तम अभ्यास के आदान-प्रदान के लिए एक खास वैश्विक मंच देना है.
यह दुनिया भर के जजों, पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधियों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा, जो इसके व्यापक बहु-विषयक चरित्र को दर्शाता है. सम्मेलन में चार टेक्निकल सत्र होंगे जो जरूरी और पर्यावरण मुद्दों पर फोकस करेंगे.
अधिकारी ने कहा, "सम्मेलन का उद्देश्य सार्थक बातचीत को बढ़ावा देना और नीति निर्माण और प्रवर्तन में अंतराल की पहचान करना है. साथ ही पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना, सफल प्रथाओं को साझा करना और संस्थानों और हितधारकों के बीच सहयोग को मजबूत करना है. यह वर्तमान की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने और एक स्थायी भविष्य के लिए एक दूरंदेशी रोडमैप विकसित करने के लिए एक अंतःविषय और अंतर-न्यायालय मंच प्रदान करेगा."
इसे पर्यावरणीय न्यायशास्त्र को मजबूत करने, संस्थागत सहयोग को बढ़ाने और पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विकास और न्याय के बीच विकसित संबंधों की साझा समझ को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया है. यह एक ऐसे संवाद को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है जो भौगोलिक और संस्थागत सीमाओं को पार करता है और एक लचीला, न्यायसंगत, समावेशी और टिकाऊ भविष्य को आकार देने में योगदान देता है.
अधिकारी ने आगे कहा कि समापन सत्र में भारत के राष्ट्रपति की भागीदारी सम्मेलन को विशेष महत्व देगी और उच्चतम संस्थागत स्तर पर पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्रवाई और पर्यावरण न्याय को दिए जाने वाले महत्व को रेखांकित करेगी. विभिन्न देशों के सदस्यों की भागीदारी के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने कहा, "इसे अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है."
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