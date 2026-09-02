ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी NGT के दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों पर होगी बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 सितंबर को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल-NGT) द्वारा आयोजित 'पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. एक अधिकारी ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी. विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि और एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव मौजूद रहेंगे. 20 सितंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र की शोभा बढ़ाएंगी. एनजीटी के एक अधिकारी ने बुधवार को ईटीवी भारत को बताया कि, इस सम्मेलन का मकसद आज दुनिया के सामने मौजूद सबसे बड़ी पर्यावरण और जलवायु चुनौतियों पर बातचीत, विचार-विमर्श और और सर्वोत्तम अभ्यास के आदान-प्रदान के लिए एक खास वैश्विक मंच देना है. यह दुनिया भर के जजों, पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, राज्य न्यायिक अकादमियों के प्रतिनिधियों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों, राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाएगा, जो इसके व्यापक बहु-विषयक चरित्र को दर्शाता है. सम्मेलन में चार टेक्निकल सत्र होंगे जो जरूरी और पर्यावरण मुद्दों पर फोकस करेंगे.