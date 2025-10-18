उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सैन्य धाम का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, PMO से मिली हरी झंडी

ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में सैन्य धाम का उद्घाटन करेंगे.

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सैन्य धाम का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी (PHOTO- ETV Bharat And ANI)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 18, 2025 at 5:53 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के पांचवें धाम का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है. खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सैन्य धाम का शुभारंभ करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं. फिलहाल प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार भी सैन्य धाम को लेकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गई है.

उत्तराखंड समेत देशवासियों को वीरों को समर्पित सैन्य धाम की सौगात मिलने जा रही है. धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल सैन्य धाम का काम पूरा किया जा चुका है. ऐसे में इंतजार था कि जल्द ही इसका शुभारंभ कर दिया जाए, ताकि देश दुनिया के लोग भी मातृभूमि की रक्षा के लिए न्योछावर होने वाले वीरों की इस स्थली को देख सके.

उत्तराखंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में सैन्य धाम का उद्घाटन करेंगे. (VIDEO- ETV Bhara)

उत्तराखंड में सैन्य धाम को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देहरादून के ही एक कार्यक्रम में कुछ ऐसे वाक्य बोल चुके हैं, जिसके कारण इस स्थल का महत्व और भी बढ़ गया है. दरअसल देहरादून में तैयार किए गए इस स्थल को पांचवें धाम के रूप में स्थापित किए जाने की बात कही गई थी और इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी सैन्य धाम के काम को तेजी से आगे बढ़ाया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवत 9 नवंबर को राज्य स्थापना के दिन ही प्रदेश वासियों को सैन्य धाम की सौगात देंगे. बताया गया है कि इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिल चुकी है और शायद यही कारण है कि उत्तराखंड सरकार के सीनियर अधिकारी सैन्य धाम में तैयारी का जायजा लेने के लिए भी पहुंचे थे. उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इसकी पुष्टि की है.

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में यह स्थल एक महत्वपूर्ण स्थली में शामिल है और उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके सैनिक कल्याण मंत्री रहते हुए प्रदेश और देश की इस धरोहर को बनाकर पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भविष्य में इसके महत्व को देखते हुए देश दुनिया के लोग न केवल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने आएंगे, बल्कि इसके साथ ही वह देहरादून में पांचवें धाम के रूप में स्थापित सैन्य धाम को भी देखने आएंगे.

वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आने का कार्यक्रम करीब करीब कंफर्म माना जा रहा है. लेकिन अब इस कार्यक्रम में सैन्य धाम का शुभारंभ कार्यक्रम जुड़ने से इस दौरे का महत्व और भी बढ़ गया है.

देश के पहले सैन्य धाम को लेकर पहले भी लोकार्पण की खबरें आती रही हैं. लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से ही इस महत्वपूर्ण स्थल का लोकार्पण होने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से हरी झंडी मिलने की बात कही गई है. देश का पहला सैन्य धाम 91 करोड़ 26 लाख की प्रस्तावित लागत से गुनियाल गांव की चार हेक्टेयर भूमि पर बना है.

