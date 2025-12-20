पीएम मोदी आज करेंगे गुवाहाटी एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन, और देंगे ₹ 15600 करोड़ की सौगात
पीएम मोदी आज से दो दिनों के असम के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह राज्य के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे.
Published : December 20, 2025 at 8:04 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20-21 दिसंबर को असम का दौरा करेंगे. इस दौरान वे गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे. साथ ही असम में लगभग 15,600 करोड़ रुपये के विकास परियोजनाओं भी का उद्घाटन करेंगे.
प्रधानमंत्री 20 दिसंबर को दोपहर करीब 3 बजे गुवाहाटी पहुंचेंगे और लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का दौरा करेंगे. इस मौके पर वे वहां मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे, जो असम की कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और ग्लोबल जुड़ाव में एक बड़ा बदलाव लाएगा.
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि हाल ही में बनी इंटीग्रेटेड न्यू टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 1.4 लाख स्क्वायर मीटर में फैली है. इसे हर साल 1.3 करोड़ यात्रियों को हैंडल करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है. इसमें रनवे, एयरफील्ड सिस्टम, एप्रन और टैक्सी सिस्टम में बड़े अपग्रेड किए गए हैं.
I will reach Guwahati, Assam tomorrow, 20th December. In the afternoon, the new terminal building of the Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport will be inaugurated. This is a major boost to Assam’s infrastructure. Increased capacity means better ‘Ease of Living’ and a… pic.twitter.com/Rtn1jMVs0P— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2025
भारत का पहला नेचर-थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल, एयरपोर्ट का डिजाइन असम की बायोडायवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, जिसका थीम 'बैम्बू ऑर्किड' है. टर्मिनल में लगभग 140 मीट्रिक टन लोकल नॉर्थईस्ट बांस का इस्तेमाल किया गया है. इसे काजीरंगा से प्रेरित हरे-भरे नजारों, जापी डिजाइन, मशहूर गैंडे के निशान और कोपो फूल को दिखाने वाले 57 ऑर्किड से प्रेरित खंभों से बनाया गया है.
एक अनोखा 'स्काई फ़ॉरेस्ट' जिसमें देसी प्रजातियों के लगभग एक लाख पौधे हैं, आने वाले यात्रियों को जंगल जैसा अनुभव देता है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह टर्मिनल पैसेंजर की सुविधा और डिजिटल इनोवेशन में नए कीर्तिमान स्थापित करता है. तेज, बिना दखल वाली सिक्योरिटी स्क्रीनिंग के लिए फुल-बॉडी स्कैनर, डिजीयात्रा-इनेबल्ड कॉन्टैक्टलेस ट्रैवल, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग, फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन और एआई-आधारित एयरपोर्ट ऑपरेशन जैसे फीचर्स आसान, सुरक्षित और कुशल यात्रा सुनिश्चित करते हैं.
Some more glimpses of the new terminal building of the Lokapriya Gopinath Bardoloi International Airport in Guwahati. pic.twitter.com/BWSv7NPZhi— Narendra Modi (@narendramodi) December 19, 2025
21 दिसंबर को सुबह करीब 9:45 बजे प्रधानमंत्री ऐतिहासिक असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद स्मारक क्षेत्र जाएंगे. यह छह साल तक चला लोगों का आंदोलन था, जिसमें विदेशियों से मुक्त असम और राज्य की पहचान की रक्षा के लिए मिलकर संकल्प लिया गया था. बाद में वह असम के डिब्रूगढ़ में नामरूप में ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BVFCL) के मौजूदा परिसर में नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट का भूमिपूजन करेंगे.
प्रधानमंत्री के किसानों की भलाई के विजन को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोजेक्ट में लगभग 10600 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा. इससे असम और आस-पास के राज्यों की उर्वरक की जरूरतें पूरी होगी. आयात पर निर्भरता कम होगी, काफी रोजगार पैदा होंगे और इलाके के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.