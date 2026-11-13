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प्रधानमंत्री मोदी आज बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो) ( IANS )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशांति कुटीरम के स्वर्ण जयंती समारोह और लेखक एच. वी. शेषाद्रि के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे. यह इवेंट शुक्रवार को सुबह 10:00 से बेंगलुरु में प्रशांति कुटीरम में होगा.

यह प्रोग्राम एस-व्यास रजिस्टर्ड सोसायटी द्वारा शेषाद्रि की याद में आयोजित किया जा रहा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह (जनरल सेक्रेटरी) दत्तात्रेय होसबोले इस मौके पर खास मेहमान होंगे. कर्नाटक की गवर्नर सुधा यादव, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और साउथ कोरिया के मिरयांग शहर के मेयर, आह्न ब्योंग-गु गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे.

इस मौके पर एस-व्यास सोसाइटी के प्रेसिडेंट एच आर नागेंद्र, एस-व्यास के इंटरनेशनल अफेयर्स के चीफ एडवाइजर प्रेम भंडारी, एस-व्यास सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट सतीश गुप्ता, एस-व्यास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के चांसलर एच आर दयानंद स्वामी और एस-व्यास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंजूनाथ शर्मा एन के मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी बेंगलुरु में प्रस्तावित कम्प्रेस्ड बायो-गैस (CBG) प्लांट का वर्चुअली शिलान्यास भी करेंगे. शिलान्यास समारोह से पहले, गेल (इंडिया) लिमिटेड ने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस पहल के बारे में बात करते हुए गेल (इंडिया) लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (O&M – सदर्न रीजन) और जोनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (जोनल इंचार्ज) शालिग्राम मोवर ने कहा, आज हमने इस जगह पर आने वाले सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम किया.