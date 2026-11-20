पीएम मोदी आज प्रथम एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे
विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे फोरम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे.
Published : November 20, 2026 at 7:07 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन करेंगे. इस पहल का मकसद इस इलाके की साझी सिविलाइजेशनल विरासत का जश्न मनाना, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है.
विदेश मंत्रालय (MEA) की एक रिलीज के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे फोरम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे. यह फोरम 20 से 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लोग इस इलाके की समृद्ध और आपस में जुड़ी सभ्यता की विरासत को देखेंगे और एससीओ सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करेंगे.
यह पहल 2025 में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें एससीओ फ्रेमवर्क के तहत सभ्यतागत बातचीत के लिए एक खास मंच बनाने की बात कही गई थी. विदेश मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है कि बाद में एससीओ के बिश्केक डिक्लेरेशन में इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया.
उद्घाटन समारोह में ‘सभ्यताओं का संवाद- सांस्कृतिक प्रस्तुति’ शीर्षक से एक कल्चरल शो होगा, जिसमें म्यूजिक, डांस, विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और नरेशन शामिल होगा. वसुधैव कुटुम्बकम – विश्व एक परिवार है’ विषय पर आधारित यह प्रस्तुति भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर उजागर करेगा.
फोरम में 'अस्तित्व-हमारे अस्तित्व का सार’ शीर्षक से प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाएंगी. इसमें भारत की आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी विरासत दिखाने वाली एग्जिबिशन भी होंगी. इनमें 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक के पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से दिल्ली के इतिहास की विस्तृत झलक प्रस्तुत की जाएगी.
इसमें खुदाई से मिले अवशेष, कलाकृति, वास्तुकला के टुकड़े और दूसरी जरूरी खोजें शामिल होंगी. एक और बड़ा आकर्षण 'महाभारत स्क्रॉल पैवेलियन - अनंत: एक दुर्लभ 18वीं सदी का महाभारत स्क्रॉल' होगा, जिसमें भारत की समृद्ध एपिक और आर्टिस्टिक परंपराओं को दिखाने वाला एक हस्तलिखित पट्टिका प्रदर्शित की जाएगी.
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 21 और 22 नवंबर को चार थीम वाले सेशन होंगे, जिसमें स्कॉलर, एकेडमिक्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट और कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव एक साथ आएंगे. इन चर्चाओं में कई थीम शामिल होंगी, जिनमें म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स, टेक्सटाइल, खाना और पारंपरिक खेल जैसे कल्चरल एक्सप्रेशन, आर्ट और आर्किटेक्चर में साझी परंपराएं, स्क्रिप्ट और मैन्युस्क्रिप्ट्स सहित भाषा और लिटरेरी परंपराएं और मठों के रास्ते और फिलॉसॉफिकल परंपराएं शामिल हैं.
फोरम को एससीओ फ्रेमवर्क के तहत एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जा रहा है ताकि साझी सिविलाइजेशनल विरासत पर बातचीत को बढ़ावा दिया जा सके और पूरे इलाके में कल्चरल समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके.