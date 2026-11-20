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पीएम मोदी आज प्रथम एससीओ सभ्यतागत संवाद मंच का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को नई दिल्ली के पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम का उद्घाटन करेंगे. इस पहल का मकसद इस इलाके की साझी सिविलाइजेशनल विरासत का जश्न मनाना, लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करना और अलग-अलग संस्कृतियों के बीच बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देना है.

विदेश मंत्रालय (MEA) की एक रिलीज के मुताबिक, प्रधानमंत्री शाम करीब 5:30 बजे फोरम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर मौजूद लोगों को भी संबोधित करेंगे. यह फोरम 20 से 22 नवंबर तक चलेगा, जिसमें लोग इस इलाके की समृद्ध और आपस में जुड़ी सभ्यता की विरासत को देखेंगे और एससीओ सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करेंगे.

यह पहल 2025 में चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रस्ताव पर आधारित है जिसमें एससीओ फ्रेमवर्क के तहत सभ्यतागत बातचीत के लिए एक खास मंच बनाने की बात कही गई थी. विदेश मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है कि बाद में एससीओ के बिश्केक डिक्लेरेशन में इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया. उद्घाटन समारोह में ‘सभ्यताओं का संवाद- सांस्कृतिक प्रस्तुति’ शीर्षक से एक कल्चरल शो होगा, जिसमें म्यूजिक, डांस, विज़ुअल स्टोरीटेलिंग और नरेशन शामिल होगा. वसुधैव कुटुम्बकम – विश्व एक परिवार है’ विषय पर आधारित यह प्रस्तुति भारत और यूरेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों पर उजागर करेगा.