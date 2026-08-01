ETV Bharat / bharat

नए आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय, पीएम मोदी आज भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे

पीएम मोदी आज भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, जो कि नए आंध्र प्रदेश के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय होगा.

PM Modi To Inaugurate Bhogapuram Airport On August 1
प्रधानमंत्री मोदी आज भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और सीएम चंद्रबाबू नायडू (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 1, 2026 at 9:19 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

भोगापुरम हवाई अड्डा (विजयनगरम): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अगस्त यानी कि आज शनिवार को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगापुरम में 4,750 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे.

आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी का एक अगस्त को पूर्वाह्न 10 बजकर 45 मिनट पर दिल्ली से विशेष विमान द्वारा हवाई अड्डे पर पहुंचने का कार्यक्रम है. राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत करेंगे.

A Golden Chapter in the History of New Andhra
भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजली की रोशनी से जगमगा रहा है (ETV Bharat)

नए आंध्र के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय: भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन
यह नए आंध्र प्रदेश के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बस कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए सब कुछ तैयार है. राज्य के बंटवारे के बाद शुरू होने वाला यह पहला बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. यह उत्तरी आंध्र क्षेत्र के विकास के माहौल को बदलने की दिशा में एक अहम कदम है. यह पर्यटन, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में तरक्की का केंद्र बनने वाला है. सत्ता संभालने के बाद, गठबंधन ने इस परियोजना पर खास ध्यान दिया और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्दी पूरा किया.

Rammohan Naidu inspecting the facial recognition system at the entrance
राममोहन नायडू एंट्रेंस पर फेशियल रिकग्निशन सिस्टम का निरीक्षण करते हुए (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट टेक्नोलॉजी और टॉप-टियर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बने इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे. राज्य सरकार ने इस भव्य कार्यक्रम के लिए बड़े इंतजाम किए हैं. एक मुख्य मंच तैयार किया गया है, जिसके दोनों ओर दो और मंच होंगे. इस कार्यक्रम के लिए कुल 3 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है, और पूरे वेन्यू में गैलरी बनाई गई हैं.

मुख्य मंच को दूर से भी देखा जा सके, यह पक्का करने के लिए पूरे क्षेत्र में बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं. जहां तक सुरक्षा की बात है तो, इसके लिए, 3,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन्हें एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है.

जानें दो रनवे की खासियत
भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दो रनवे हैं. प्रत्येक रनवे 3.8 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, जो एयरबस और बोइंग जैसे बड़े एयरक्राफ्ट को आसानी से खड़ा करने के लिए डिजाइन किया गया है.

5,000 स्क्वायर मीटर में फैला एक कार्गो टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन, जिसकी हैंडलिंग कैपेसिटी 25,000 टन है, जो फार्मास्यूटिकल्स, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स और समुद्री संसाधन के एक्सपोर्ट के जरिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देता है.

79,000 स्क्वायर मीटर में फैली एक दो-लेवल पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग, जिसमें सेंट्रलाइज्ड डिजाइन, आसान चेक-इन प्रक्रिया, भरपूर प्राकृतिक रोशनी और आरामदायक ट्रैवल एक्सपीरियंस के लिए वर्ल्ड-क्लास सुविधाएं हैं.

PM Modi to inaugurate Bhogapuram Airport on Aug 1 A Golden Chapter in the History of New Andhra
मंत्री सविता, संध्या रानी और अनीता छात्रों के साथ डांस कर रही हैं. तस्वीर में GCC चेयरमैन श्रवण कुमार भी दिख रहे हैं. (ETV Bharat)

55 मीटर ऊंचा और 11,000 स्क्वायर मीटर में फैला एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर, जिसमें 360-डिग्री विजिबिलिटी और पूरी एयरोड्रोम फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस हैं. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) के लिए 25 एकड़ की फैसिलिटी, जिसमें एप्रन, एयरक्राफ्ट वॉशिंग बे, एयरसाइड और लैंडसाइड सर्कुलेशन एरिया, हैंगर और इंजन रन-अप बे हैं.

यह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौशल विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को तेज करने के लिए GMR एविएशन यूनिवर्सिटी और एयरो सिटी वाला एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम है. इससे उत्तर आंध्र के इलाके में सीधे तौर पर 15,000 लोगों और अप्रत्यक्ष रूप से 5.85 लाख लोगों के लिए रोजगार के मौके मिलेंगे.

पारंपरिक आदिवासी 'थिम्सा' डांस के साथ स्वागत
एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान दुनिया को आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को दिखाने के लिए, 'थिम्सा' नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए कुल 13,750 लोग यह डांस करेंगे. अल्लूरी सीताराम राजू, पार्वतीपुरम मान्यम और पोलावरम जिलों की आदिवासी महिलाएं, छात्राएं और महिला ग्रुप की सदस्य थिम्सा डांस में हिस्सा लेंगी. इसके लिए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग से पब्लिक मीटिंग की जगह तक जाने वाले रास्ते पर एक खास, बड़ा स्टेज बनाया गया है. प्रधानमंत्री एक खुली जीप में पब्लिक मीटिंग की जगह जाते समय यह नृत्य प्रदर्शन देखेंगे.

A Golden Chapter in the History of New Andhra
हवाई अड्डे से बाहर निकलने का रास्ता (ETV Bharat)

उड़ने वाली मछली के आकार का एयरपोर्ट
तट के पास बना यह एयरपोर्ट उड़ने वाली मछली के आकार का है. टर्मिनल की छत पर पारंपरिक 'मुग्गुलु' (रंगोली पैटर्न) और 'नादस्वरम' संगीत वाद्ययंत्र से प्रेरित डिजाइन हैं. GMR ग्रुप ने हर छोटी-बड़ी बात पर ध्यान देते हुए, एयरपोर्ट को आंध्र प्रदेश की संस्कृति, परंपराओं और कलाओं को दिखाने के लिए डिजाइन किया है. एंट्रेंस पर एक बड़ा एटिकोपका खिलौना लगाया गया है.

एयरपोर्ट के अंदर, राज्य की ऐतिहासिक शान और विरासत को दिखाने वाले शानदार नजारे हैं, जिसमें 'थोलू बोम्मालता' (चमड़े की कठपुतली), बोब्बिली वीणा और मशहूर बंगनापल्ली आम जैसी चीजें शामिल हैं. टर्मिनल बिल्डिंग की दीवारों पर इलाके की समृद्ध विरासत की तस्वीरें बनी हैं, जिसमें 'थप्पेटा गुल्लू' और 'धीमसा' डांस जैसे आर्ट फॉर्म और लैंडमार्क, विजयनगरम शाही किला और अरसविल्ली सूर्यनारायण स्वामी, श्री मुखलिंगम, श्रीकुरमम, सिंहाचलम, और कनक महालक्ष्मी जैसे खास मंदिर शामिल हैं.

परियोजना अवलोकन

  • निर्माण लागत: 4,750 करोड़ रुपये
  • क्षेत्र: 2,203 एकड़
  • इस एयरपोर्ट को 275 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गति झेलने के लिए डिजाइन किया गया है.
  • चेक-इन काउंटर: 40
  • इमिग्रेशन काउंटर: 10
  • बैगेज बेल्ट: 5 डोमेस्टिक, 2 इंटरनेशनल
  • सेल्फ चेक-इन और बैगेज रिक्लेम फैसिलिटी
  • पैसेंजर कैपेसिटी: पहले फेज में सालाना 6 मिलियन, दूसरे फेज में 12 मिलियन और तीसरे फेज़ में 18 मिलियन.
  • GMR एयरो सिटी का विकास जिसमें एक कमर्शियल हब, होटल और एंटरटेनमेंट जोन होंगे.

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और अन्य मंत्रालयों और विभागों की कुल 18,000 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की भी संभावना है. प्रधानमंत्री का एक अगस्त को अपराह्न एक बजकर 10 मिनट दिल्ली के लिए वापस रवाना होने का कार्यक्रम है.

ये भी पढ़ें: जंतर-मंतर पर मुझे, मेरी स्वर्गीय मां को गालियां दी गईं, पर मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं: पीएम मोदी

TAGGED:

INTERNATIONAL AIRPORT AT BHOGAPURAM
INTERNATIONAL AIRPORT INAUGURATION
ALLURI SITARAMA RAJU INT AIRPORT
PM MODI IN ANDHRA PRADESH
PM MODI ANDHRA PRADESH VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.