'भास्कर वर्मा पुल' भारत में अपनी तरह का पहला सिक्स लेन ब्रिज, पीएम मोदी करेंगे कल उद्घाटन

ब्रह्मपुत्र नदी पर बने 3000 करोड़ रुपये के नये पुल से असम में बेहतर होगा शहरी आवागमन

Bhaskar Varma Bridge Assam
असम के भास्कर वर्मा पुल की तस्वीर (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 6:46 PM IST

3 Min Read
गुवाहाटी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बने जिस कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन करेंगे वह असम में क्षेत्रीय संपर्क और शहरी आवागमन को बेहतर बनाएगा. अधिकारियों ने यह बात कही.

अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला 1.24 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण नदीय क्षेत्रों में से एक पर बनाया गया है.

गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे. इसके लिए तैयारियां चल रही हैं. पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का यह पहला छह लेन का पुल दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय घटाकर सात मिनट कर देगा. इसमें भूकंपरोधी आधार पृथक्करण तकनीक, उच्च-प्रदर्शन वाले स्टे केबल और वास्तविक समय में सुरक्षा निगरानी के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरेंगे, जहां वे लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखेंगे. पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली ईएलएफ 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन तक के परिवहन विमानों को सहायता प्रदान करती है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करेगी.

दोपहर करीब एक बजे प्रधानमंत्री पुल का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1:30 बजे गुवाहाटी के लाचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें अमीनगांव में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र, आईआईएम गुवाहाटी और पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं.

परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी "एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया" के निदेशक रोहित सिंगला ने कहा, "यह एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग उपलब्धि का द्योतक है और असम के दीर्घकालिक परिवहन नेटवर्क में एक प्रमुख योगदानकर्ता है."

उन्होंने कहा कि इस पुल से यात्रा का समय घटने, भीड़भाड़ कम होने तथा माल ढुलाई और लंबी दूरी के यात्रियों के लिए सुगम आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है.

सिंगला ने शुक्रवार को कहा, "कार्यकारी एजेंसी के रूप में हमारी भूमिका उस परिकल्पना को एक टिकाऊ, सुरक्षित और कार्यात्मक संरचना में तब्दील करना था। परियोजना के पूरे चक्र के दौरान अधिकारियों के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए हम उनके आभारी हैं। हमारा मानना ​​है कि यह पुल आने वाले कई वर्षों तक क्षेत्र की आवागमन संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा."

उन्होंने कहा कि पारंपरिक झूलते पुलों के विपरीत, यह आधुनिक "एक्स्ट्राडोज्ड डिजाइन" चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी पर त्वरित निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर इष्टतम मजबूती और स्थायित्व प्रदान करता है.

यह 6-लेन संरचना पूर्वोत्तर भारत का पहला "एक्स्ट्राडोज्ड" पुल है. "एक्स्ट्राडोज्ड" पुल में आम पुल एवं झूलते पुलों की प्रमुख विशेषताएं होती हैं.

