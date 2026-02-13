ETV Bharat / bharat

'भास्कर वर्मा पुल' भारत में अपनी तरह का पहला सिक्स लेन ब्रिज, पीएम मोदी करेंगे कल उद्घाटन

गुवाहाटी : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को ब्रह्मपुत्र नदी पर 3,000 करोड़ रुपये की लागत से बने जिस कुमार भास्कर वर्मा पुल का उद्घाटन करेंगे वह असम में क्षेत्रीय संपर्क और शहरी आवागमन को बेहतर बनाएगा. अधिकारियों ने यह बात कही.

अधिकारियों ने बताया कि गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाला 1.24 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण नदीय क्षेत्रों में से एक पर बनाया गया है.

गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे. इसके लिए तैयारियां चल रही हैं. पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का यह पहला छह लेन का पुल दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय घटाकर सात मिनट कर देगा. इसमें भूकंपरोधी आधार पृथक्करण तकनीक, उच्च-प्रदर्शन वाले स्टे केबल और वास्तविक समय में सुरक्षा निगरानी के लिए ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं मौजूद हैं.

पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे डिब्रूगढ़ के मोरन बाईपास स्थित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) पर उतरेंगे, जहां वे लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों का हवाई प्रदर्शन देखेंगे. पूर्वोत्तर में अपनी तरह की पहली ईएलएफ 40 टन तक के लड़ाकू विमानों और 74 टन तक के परिवहन विमानों को सहायता प्रदान करती है और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करेगी.

दोपहर करीब एक बजे प्रधानमंत्री पुल का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 1:30 बजे गुवाहाटी के लाचित घाट पर 5,450 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे. इनमें अमीनगांव में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय डेटा केंद्र, आईआईएम गुवाहाटी और पीएम-ईबस सेवा योजना के तहत 100 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं.