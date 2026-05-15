पीएम मोदी का आज से 5 देशों का दौरा शुरू, जानिए कहां-कहां जाएंगे प्रधानमंत्री
पीएम मोदी के इस दौरे से भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूती मिलेगी. विस्तार से पढ़ें.
Published : May 15, 2026 at 8:54 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शुक्रवार 15 मई से विदेशी दौरा शुरू हो रहा है. जानकारी के मुताबिक पीएम 15 से लेकर 20 मई तक यूएई (UAE), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के पांच देशों के दौरे पर रहेंगे. इस विदेशी दौरे का मकसद ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, इनोवेशन और ग्रीन ग्रोथ में भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना है, साथ ही यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव को और मजबूती प्रदान करना है. ताजा जानकारी के मुताबिक पांच देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं.
अपनी यात्रा के पहले पड़ाव पर, PM आज UAE पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे। दोनों नेता आपसी मुद्दों, खासकर एनर्जी कोऑपरेशन, साथ ही आपसी फायदे के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे.
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi departs from Delhi as he embarks on a 5-nation visit to the United Arab Emirates (UAE), the Netherlands, Sweden, Norway, and Italy.— ANI (@ANI) May 15, 2026
On the first leg of his visit, the PM will reach the UAE today, where he will meet President Sheikh Mohamed… pic.twitter.com/OuD75sCawU
इस दौरे से पहले, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) ने कहा कि यह दौरा एक 'महत्वपूर्ण मोड़' पर हो रहा है और इससे यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है. यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक जुड़ाव के लिए इस दौरे को अहम बताते हुए, FIEO ने कहा कि हाई-लेवल मीटिंग्स से इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल ट्रेड जैसे सेक्टर्स में भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए नए मौके बनने की उम्मीद है.
भारत की बढ़ती हैसियत को दिखाता है पीएम मोदी का दौरा
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन ने कहा कि यूएई और बड़े यूरोपियन देशों की लीडरशिप के साथ प्रधानमंत्री की हाई-लेवल मीटिंग्स एक भरोसेमंद इकोनॉमिक पार्टनर और ग्लोबल ग्रोथ के एक मुख्य संचालक के तौर पर भारत की बढ़ती हैसियत को दिखाती हैं. एक्सपोर्टर्स की संस्था फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स ने कहा कि यह दौरा ऐसे समय में और भी जरूरी हो जाता है जब भारत ट्रेड पार्टनरशिप, मजबूत सप्लाई चेन और इन्वेस्टमेंट से होने वाली ग्रोथ के जरिए यूरोप और खाड़ी क्षेत्र के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को मजबूत कर रहा है.
विदेशी दौरे की शुरुआत UAE से होगी
बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 15 मई को UAE के दौरे से दौरे की शुरुआत करेंगे, जहां वे UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, बातचीत में एनर्जी सहयोग, व्यापार, निवेश और आपसी हितों के क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान देने की उम्मीद है. FIEO ने कहा कि UAE भारत के सबसे जरूरी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर में से एक है और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में भारतीय एक्सपोर्ट के लिए एक अहम गेटवे है.
यूएई से रिश्तों को मजबूत करेगा भारत
रल्हन ने आगे कहा कि इस दौरे से भारत-UAE के आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे, खासकर एनर्जी कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और सर्विसेज़ ट्रेड में. UAE में मजबूत भारतीय डायस्पोरा भी बिजनेस और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने में एक जरूरी पुल का काम करता है. UAE की इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर रीम अल हाशिमी ने प्रधानमंत्री को अमीरात की लीडरशिप और लोगों के लिए 'सच्चा खजाना' बताया और कहा कि दोनों देशों के रिश्ते ट्रेड और टेक्नोलॉजी में 'नई ऊंचाइयों' पर पहुंचने के लिए तैयार हैं.
UAE की इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिनिस्टर ने दिया बड़ा बयान
न्यूज एजेंसी से बात करते हुए, अल हाशिमी ने इस दौरे को लेकर बहुत उत्साह दिखाया और कहा कि पीएम मोदी लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप के एक अहम व्यक्ति बने हुए हैं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का दौरा जनवरी में UAE प्रेसिडेंट के भारत दौरे और फरवरी में AI समिट में क्राउन प्रिंस के शामिल होने के बाद दोनों देशों के बीच रेगुलर हाई-लेवल बातचीत को आगे बढ़ाएगा. UAE के बाद, पीएम मोदी 15 से 17 मई तक नीदरलैंड में रहेंगे, जहां उनका डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन से बातचीत करने और किंग विलेम-अलेक्जेंडर और क्वीन मैक्सिमा से मिलने का कार्यक्रम है. इस दौरे में सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इनोवेशन, डिफेंस और वॉटर मैनेजमेंट जैसे सेक्टर पर फोकस रहने की उम्मीद है.
स्वीडन भी जाएंगे पीएम मोदी
इसके बाद प्रधानमंत्री 17-18 मई को स्वीडन जाएंगे और स्वीडिश प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ दो-तरफा बातचीत करेंगे, दोनों नेताओं के यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ मिलकर इंडस्ट्री के लिए यूरोपियन राउंड टेबल को भी संबोधित करने की उम्मीद है. AI, नई टेक्नोलॉजी, ग्रीन ट्रांजिशन और मजबूत सप्लाई चेन के बारे में चर्चा होने की उम्मीद है.
19 मई को नार्वे में रहेंगे
नॉर्वे में, पीएम मोदी 19 मई को ओस्लो में तीसरे इंडिया-नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ बाइलेटरल बातचीत करेंगे. समिट में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेता भी हिस्सा लेंगे.
इटली का भी दौरा करेंगे प्रधानमंत्री
दौरे के आखिरी हिस्से में, पाएम मोदी 19-20 मई को इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और प्रेसिडेंट सर्जियो मैटारेला से बातचीत के लिए इटली जाएंगे. यह दौरा क्लीन एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भारत-इटली के बढ़ते सहयोग के बीच हो रहा है. FIEO ने यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री और इंडिया-नॉर्वे बिजनेस एंड रिसर्च समिट जैसे बिजनेस कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री की भागीदारी का भी स्वागत किया और कहा कि इस तरह की बातचीत से इन्वेस्टर का भरोसा और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बढ़ाने में मदद मिलेगी.
रल्हन ने कहा कि इस दौरे के दौरान शामिल देशों के साथ भारत का बाइलेटरल ट्रेड कुल मिलाकर USD 70 बिलियन से ज़्यादा है, जबकि इन क्षेत्रों से भारत में इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है. यह दौरा बाइलेटरल ट्रेड, क्रॉस-बॉर्डर इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक सहयोग को नई गति देगा. एक्सपोर्टर्स की संस्था ने भरोसा जताया कि इस दौरे से भारत की ग्लोबल ट्रेड मौजूदगी मजबूत होगी और भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस बेहतर होगा. प्रधानमंत्री का आने वाला दौरा यूरोप के साथ भारत की पार्टनरशिप को और गहरा करेगा, खासकर हाल ही में हुए इंडिया-EU FTA के मद्देनजर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंधों में.
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