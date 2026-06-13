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PM मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रवाना, मैक्रों से बातचीत और G7 समिट में लेंगे हिस्सा

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी 13-14 जून को फ्रांस के नीस का आधिकारिक दौरा करेंगे, और बाद में 16-19 जून तक एवियन और पेरिस जाएंगे. पीएम मोदी 14 जून को नीस में प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. इस दौरान दोनों नेता अपने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे का रिव्यू करेंगे. विदेश मंत्रालय (MEA) के मुताबिक दोनों नेता मिलकर ‘भारत इनोवेट्स’ इवेंट का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें भारत, फ्रांस और कई दूसरे देशों के बड़े स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आएंगे.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के दो देशों के दौरे पर रवाना हो गए हैं. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बातचीत में डिफेंस कोऑपरेशन पर खास तौर पर बात होने की उम्मीद है. भारत खास समुद्री इलाकों में बढ़ते स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन के बीच अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहता है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा, '14-16 जून तक पीएम मोदी अपने स्लोवाक काउंटरपार्ट रॉबर्ट फिको के आमंत्रण पर स्लोवाकिया का दौरा करेंगे. 1993 में देश को आजादी मिलने के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा.

इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और फिको बातचीत करेंगे और सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे. पीएम स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी से भी मिलेंगे. विदेश मंत्रालय ने कहा था, 'यह दौरा व्यापार, निवेश, और ऑटोमोबाइल और रेलवे मैन्युफैक्चरिंग सहित अलग-अलग सेक्टर में स्लोवाकिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के भारत के वादे को फिर से पक्का करेगा.' अपने दौरे के तीसरे पड़ाव पर प्रधानमंत्री मोदी 16-17 जून को एवियन में जी7 समिट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे.

विदेश मंत्रालय ने कहा,'समिट के दौरान वह जी7 लीडर्स के साथ-साथ बुलाए गए पार्टनर देशों और इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के लीडर्स के साथ विचारों का लेन-देन करेंगे. पीएम मोदी अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से के लिए 18 जून को पेरिस जाएंगे, जहां वे आगे की द्विपक्षीय बैठक करेंगे और यूरोप के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इवेंट, वीवाटेक समिट में शामिल होंगे.

उनसे पेरिस में इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों को एड्रेस करने की भी उम्मीद है. प्रधानमंत्री की यूरोप की आने वाली यात्रा से फ्रांस, स्लोवाकिया और जी7 के साथ भारत की पार्टनरशिप और गहरी होगी. जी-7 में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ग्लोबल साउथ की एक लीडिंग आवाज और ग्लोबल चैलेंज से निपटने में एक अहम पार्टनर के तौर पर भारत की मौजूदगी को दिखाती है.