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PM मोदी आज से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, सालाना लीडर्स समिट में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बुलावे पर बुधवार को अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू करने वाले हैं. इस दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में रहेंगे, जहाँ वे प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से मिलेंगे. इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बड़े बिजनेस लीडर्स को एड्रेस करेंगे. उनका मेलबर्न में भारतीय समुदाय की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है. इस दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक अहम आर्थिक साझेदार बताया, और द्विपक्षी संबंधों की बढ़ती रणनीतिक अहमियत पर ज़ोर दिया. इस हफ़्ते की शुरुआत में जारी एक बयान में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के ऑफिस ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी होने के नाते, भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर है. इस दौरे से पहले अपना उत्साह दिखाते हुए, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, 'मैं अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में हमारे सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करने को लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध कभी भी इतना परिणामकारी नहीं रहा है और हमारी साझेदारी भारत-प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है. बयान में कहा गया, 'मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं.' अल्बनीज ने कहा कि यह रिश्ता भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से मजबूत हुआ है.