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PM मोदी आज से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे, सालाना लीडर्स समिट में लेंगे हिस्सा

ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और बढ़ती इकॉनमी है जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर है.

PM MODI AUSTRALIA VISIT
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 8, 2026 at 10:49 AM IST

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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के बुलावे पर बुधवार को अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा शुरू करने वाले हैं. इस दौरे से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई रफ़्तार मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी 8 से 10 जुलाई तक मेलबर्न में रहेंगे, जहाँ वे प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर-जनरल सैम मोस्टिन से मिलेंगे. इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री इंडिया-ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के बड़े बिजनेस लीडर्स को एड्रेस करेंगे. उनका मेलबर्न में भारतीय समुदाय की एक बड़ी सभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है.

इस दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक अहम आर्थिक साझेदार बताया, और द्विपक्षी संबंधों की बढ़ती रणनीतिक अहमियत पर ज़ोर दिया. इस हफ़्ते की शुरुआत में जारी एक बयान में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के ऑफिस ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती इकॉनमी होने के नाते, भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए एक जरूरी इकोनॉमिक पार्टनर है.

इस दौरे से पहले अपना उत्साह दिखाते हुए, प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा, 'मैं अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी का ऑस्ट्रेलिया में हमारे सालाना लीडर्स समिट के लिए स्वागत करने को लेकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ. ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध कभी भी इतना परिणामकारी नहीं रहा है और हमारी साझेदारी भारत-प्रशांत में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है.

बयान में कहा गया, 'मैं ऑस्ट्रेलिया और भारत की गहरी साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं.' अल्बनीज ने कहा कि यह रिश्ता भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित है और गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से मजबूत हुआ है.

ऑस्ट्रेलियाई प्रधान मंत्री ने कहा, 'व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पर हमारा सहयोग दोनों देशों के लिए लाभ पहुंचा रहा है.' इस बीच, मेलबर्न में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मंगलवार को दिन में ऑस्ट्रेलिया पहुंचने से पहले प्रधान मंत्री मोदी के लिए 'वैदिक हवन' किया.

ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त नागेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 10 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया की आगामी यात्रा पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब है. आईएएनएस को दिए एक इंटरव्यू में राजदूत ने कहा कि बदलते ग्लोबल माहौल की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया करीब आ रहे हैं, दोनों देशों के रणनीतिक हित एक जैसे हैं और एक बड़ी पार्टनरशिप है.

प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर सिंह ने कहा, 'यह एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है. प्रधानमंत्री मोदी का 10 साल में तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया आना इस बात का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है कि पिछले एक दशक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते कितनी तेजी से बढ़े हैं.

उन्होंने आगे कहा, 'यह एक बहुत बड़ा रिश्ता है, जिसे हमने 2020 में एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया है. और जब हम इसे बड़ी कहते हैं, तो असल में चाहे वह डिफेंस और सिक्योरिटी हो, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो, या लोगों से लोगों का जुड़ाव हो, नई और उभरती टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन और स्किलिंग, मोबिलिटी हो, हम इसी के बारे में बात करते हैं.'

हाई कमिश्नर ने कहा कि यह पार्टनरशिप डिफेंस और सिक्योरिटी, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, क्लीन एनर्जी, एजुकेशन और स्किल्स, उभरती टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और लोगों से लोगों के बीच मजबूत रिश्तों सहित कई सेक्टर में फैली है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते जुड़ाव को दिखाता है.

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