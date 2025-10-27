9 नवंबर को नहीं इस दिन उत्तराखंड आएंगे पीएम मोदी, जानिए रजत जयंती वर्ष का कार्यक्रम
उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव हुआ है.
देहरादून: उत्तराखंड में रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम अब बदलता हुआ दिखाई दे रहा है. अभी तक राज्य स्थापना दिवस यानी 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आने की चर्चाएं थी, लेकिन अब पीएम मोदी के 11 नवंबर को देहरादून आने का कार्यक्रम बन रहा है. रजत जयंती वर्ष पर उत्तराखंड में क्या रहेंगे कार्यक्रम जानिए.
उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में होने की संभावना है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब कार्यक्रम में बदलाव किया गया है.
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री 11 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे और इसी दिन राज्य स्थापना दिवस समारोह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. शासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने रजत जयंती वर्ष के तहत 1 नवंबर से 11 नवंबर तक विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है. इनमें सांस्कृतिक आयोजन, विकास प्रदर्शनी, उपलब्धियों की प्रदर्शनी, खेल प्रतियोगिताएं, महिला एवं युवा सशक्तिकरण से जुड़े कार्यक्रम और जनकल्याण योजनाओं से संबंधित आयोजन शामिल रहेंगे.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्थापना दिवस को इस वर्ष पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाएगा. हर जिले में स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जबकि समापन समारोह देहरादून में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे.
प्रधानमंत्री की संभावित यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं. सुरक्षा एजेंसियों और प्रोटोकॉल विभागों को अलर्ट पर रखा गया है. मुख्य सचिव आनन्द वर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य स्थापना दिवस के सभी कार्यक्रम समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संपन्न हों. राज्य के लिए यह रजत जयंती वर्ष विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उत्तराखंड को बने 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. प्रधानमंत्री की मौजूदगी में समापन समारोह को ऐतिहासिक और भव्य रूप देने की तैयारी चल रही है.
रजत जयंती वर्ष का कार्यक्रम:
- एक नवंबर को मुख्यमंत्री आवास में संस्कृति विभाग द्वारा ईगास का कार्यक्रम रखा गया है. साथ ही इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.
- अगले दिन 2 नवंबर को पिथौरागढ़ में पर्यटन विभाग द्वारा अल्ट्रा मैराथन और देहरादून में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
- इसके बाद 3 नवंबर को विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा.
- 4 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने के साथ ही नगर निगम अध्यक्ष और मेयर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे.
- 5 नवंबर को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन दून विश्वविद्यालय में रखा गया है. इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम और कुछ खेल चैंपियनशिप से जुड़े कार्यक्रम भी होंगे. .
- 6 नवंबर को संत सम्मेलन, रोजगार मेला, युवा महोत्सव पूर्व सैनिक सम्मान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा.
- 7 नवंबर को कृषक सम्मेलन आयोजित होगा.
- 8 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान सम्मेलन होने के साथ महिला सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा.
- 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम होगा. इस दौरान रितिक परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे.
- इसके बाद 10 नवंबर को शीतकालीन पर्यटन से संबंधित लोगों से जुड़ा सम्मेलन होगा.
- 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य स्थापना रजत जयंती वर्ष के समापन समारोह में FRI में आ सकते हैं. इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है.
