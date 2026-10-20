दिल्ली: IP एक्सटेंशन रामलीला में आज पहुंचेंगे PM मोदी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामलीला परिसर में भव्य मंच तैयार किया जा रहा है.
Published : October 20, 2026 at 5:51 PM IST
नई दिल्ली: विजयादशमी के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से आयोजित रामलीला में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उनके आगमन की जानकारी मिलने के बाद रामलीला परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा भव्य मंच
प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामलीला परिसर में भव्य मंच तैयार किया जा रहा है. पूरे आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर मशीनों की व्यवस्था भी की गई है.
पुलिस और रामलीला कमेटी के बीच लगातार बैठकें
कार्यक्रम को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों और रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं. सुरक्षा व्यवस्था से लेकर आयोजन स्थल पर प्रवेश और अन्य तैयारियों तक विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है.
पिछले साल बारिश के कारण रद्द हुआ था कार्यक्रम
गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसी रामलीला मैदान में पहुंचना प्रस्तावित था, लेकिन विजयादशमी के दिन भारी बारिश के कारण सुरक्षा संबंधी परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था. इस बार प्रधानमंत्री के यमुनापार आने की सहमति मिलने से रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों में उत्साह है.
कमेटी के पदाधिकारियों ने लोगों से विजयादशमी के दिन बड़ी संख्या में रामलीला देखने पहुंचने की अपील की है. प्रधानमंत्री के संभावित आगमन को लेकर पूर्वी दिल्ली में इस आयोजन पर लोगों की नजरें रहेंगी.
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