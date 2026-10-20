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दिल्ली: IP एक्सटेंशन रामलीला में आज पहुंचेंगे PM मोदी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

रामलीला में आज पहुंचेंगे PM मोदी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: विजयादशमी के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन स्थित उत्सव ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर से आयोजित रामलीला में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से उनके आगमन की जानकारी मिलने के बाद रामलीला परिसर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं.

प्रधानमंत्री के लिए तैयार किया जा रहा भव्य मंच

प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रामलीला परिसर में भव्य मंच तैयार किया जा रहा है. पूरे आयोजन स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा जांच के लिए स्कैनर मशीनों की व्यवस्था भी की गई है.