तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले PM मोदी का मदुरै दौरा, तमाम प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन
एनडीए आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपने अभियान की गतिविधियां तेज कर रहा है. इसमें वरिष्ठ नेता जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
Published : February 28, 2026 at 11:40 AM IST
मदुरै: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के चुनाव प्रचार की पब्लिक मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए मदुरै आएंगे. इसके लिए शहर भर में तैयारियां जोरों पर चल रही है.
यह पब्लिक मीटिंग रिंग रोड के पास मंडेला नगर मैदान में होगी, जहां स्टेज बनाने और दूसरे इंतजामों के साथ-साथ अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयारियां की जा रही है. अधिकारी इस इवेंट को आसानी से कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें एनडीए समर्थकों और आम लोगों के बड़ी संख्या में आने की उम्मीद है.
अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े केंद्र सरकार के खास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे. इन प्रोजेक्ट का मकसद तमिलनाडु और आस-पास के इलाकों में कनेक्टिविटी को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है.
पब्लिक मीटिंग में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री मदुरै के खास धार्मिक स्थलों में से एक थिरुपरनकुंद्रम मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे मदुरै में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. पब्लिक मीटिंग की जगह, मंदिर परिसर और मुख्य सड़कों सहित खास जगहों पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं.
यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब एनडीए आने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले अपने अभियान की गतिविधियां तेज कर रहा है, जिसमें सीनियर नेता वोटरों से जुड़ रहे हैं और पूरे राज्य में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं.
इससे पहले बीजेपी नेता तमिलिसाई सुंदरराजन ने एनडीए की चुनावी संभावनाओं पर भरोसा जताते हुए कहा था कि गठबंधन विधानसभा चुनावों में अपनी सफलता को लेकर आश्वस्त है. प्रधानमंत्री के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और इलाके में एनडीए के कैंपेन की रफ़्तार को मजबूत करने की उम्मीद है.