प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

ट्रंप ने कहाकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की और दोनों पक्ष "अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं.

Diwali Wishes
दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाओं के लिए ट्रंप का जताया आभार. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 9:17 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिवाली की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहने की उम्मीद जताई. व्हॉइट हाउस में दिवाली पार्टी के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की और दोनों पक्ष "अपने देशों के बीच कुछ बेहतरीन समझौतों पर काम कर रहे हैं." उन्होंने कहा, "मैंने आज ही आपके प्रधानमंत्री से बात की.

हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही. हमने व्यापार के बारे में बात की. हमने कई मुद्दों पर बात की. खासकर व्यापार जगत के बारे में. वह इसमें बहुत रुचि रखते हैं." प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स से भी बात की और कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद.

प्रकाश के इस त्योहार पर, हमारे दो महान लोकतंत्र दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहें और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहें." ट्रंप ने व्हॉइट हाउस में एक विशेष दिवाली कार्यक्रम आयोजित किया. यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को "एक महान व्यक्ति" बताया और कहा कि वह "भारत के लोगों" से प्यार करते हैं.

इस कार्यक्रम में अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, एफबीआई निदेशक काश पटेल और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड शामिल हुए. भारतीय समुदाय के प्रमुख व्यापारिक नेता भी इस समारोह में शामिल हुए. ट्रंप ने ओवल ऑफिस में दीया जलाया और इसे "अंधकार पर प्रकाश की विजय में विश्वास का प्रतीक" बताया और "भारत के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं" दीं.

उन्होंने पहले दावा किया था कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझा लिया है. भारत ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि युद्ध विराम समझौता तभी हुआ जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय पक्ष से आक्रमण रोकने का अनुरोध किया. हालांकि, दिवाली समारोह के दौरान ट्रंप ने इसे दोहराया.

उन्होंने कहा, "हमने कुछ समय पहले इस बारे में बात की थी कि पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध नहीं होना चाहिए. व्यापार की बात करें, तो मैं इस बारे में बात कर पाया. और हमारा पाकिस्तान और भारत के साथ कोई युद्ध नहीं है. यह बहुत अच्छी बात है."

