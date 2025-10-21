ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी ने दिवाली की शुभकामनाओं के लिए इजरायली प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद

दिवाली के मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी थी, जवाब में पीएम मोदी ने उन्हें धन्यवाद कहा.

PM Modi wishes Netanyahu
बेंजामिन नेतन्याहू और पीएम मोदी. (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 1:16 PM IST

नई दिल्ली: दिवाली भारत के सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है. इस अवसर पर हिंदू मिट्टी के दीपक जलाते हैं और अपने घरों को रंगोली से सजाते हैं. इस मौके पर लोग एक-दूसरे के साथ अपनी खुशियां साझा करते हैं और उनकी सुखमय जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं. इस साल सोमवार 20 अक्टूबर को धूमधाम से दिवाली मनायी गयी. इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी.

इजराइली प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर लिखा, "मेरे मित्र @narendramodi और भारत के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ! प्रकाश का यह त्योहार आपके महान राष्ट्र में आशा, शांति और समृद्धि लाए. इजराइल और भारत एक साथ खड़े हैं. नवाचार, मित्रता, रक्षा और उज्ज्वल भविष्य में साझेदार."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डालकर इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया. इजराइली प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. पीएम मोदी ने भारत-इज़राइल संबंधों में आशावाद व्यक्त किया.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा- "मेरे प्यारे दोस्त, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं आपके जन्मदिन पर भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं. आने वाले वर्षों में भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी और भी फलती-फूलती रहे, यही कामना करता हूं."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दीं. ट्रंप ने "रोशनी का त्योहार" मनाने वाले प्रत्येक अमेरिकी को अपनी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने बयान में लिखा-

"कई अमेरिकियों के लिए, दिवाली अंधकार पर प्रकाश की विजय का एक शाश्वत स्मरण है. यह परिवारों और दोस्तों को एक साथ लाकर समुदाय का जश्न मनाने, आशा से शक्ति प्राप्त करने और नवीनीकरण की स्थायी भावना को अपनाने का भी समय है. दिवाली मनाने वाले प्रत्येक अमेरिकी के लिए, ईश्वर करे कि यह उत्सव स्थायी शांति, समृद्धि, आशा और शांति लाए."

क्यों मनाते हैं दिवालीः

हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान राम 14 वर्षों का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे. उनके आने की खुशी में दीप जलाकर उत्सव मनाया गया था. इस दिन लोग भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उन्हें धन-समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं.

