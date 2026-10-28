'बैलेट पेपर से चुनाव, फिर भी ये हाल', एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज
एमएलसी चुनाव के परिणाम से कांग्रेस पार्टी सन्न है. पीएम मोदी ने इस पर टिप्पणी की है.
Published : October 28, 2026 at 6:19 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पीएम ने कहा कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे और यहां कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं, आप ढूंढ सकते हैं.
चार राज्यों के 28 उच्च सदन (विधान परिषद) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए. इनमें कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पांच और समाजवादी पार्टी ने तीन सीटों पर जीत हासिल की.
एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, "उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक इन चार बड़े राज्यों की 28 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुए. ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए गए थे. अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं ?"
मतगणना मंगलवार को शुरू हुई थी और कुछ सीटों पर अभी भी जारी है. 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में छह शिक्षक और पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार में चार-चार शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में दो-दो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, तथा महाराष्ट्र में तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे.
महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति तीन सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि विपक्षी एनसीपी (शरद पवार गुट) दो सीटों पर आगे थी. बिहार में जन सुराज पार्टी ने अपना खाता खोला, जहा भाजपा, जेडीयू, राजद और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक सीट जीती. कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और वह अपनी चारों सीटें हार गई. विपक्षी दल जेडीएस ने सत्ताधारी पार्टी से एक सीट छीन ली, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने तीन सीटें अपने पास बरकरार रखीं. कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल यह मांग करते रहे हैं कि भविष्य के सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस विधान परिषद की चार सीटों के चुनाव में जनता के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगी. उन्होंने माना कि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और नतीजों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस को दो सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के संदेश का विश्लेषण करेगी और सुधारात्मक कदम उठाएगी.
MLC elections in 28 seats across 4 big states - Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar and Karnataka. Elections held using ballot papers. Guess how many seats Congress won? 🧐— Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2026
चुनाव परिणाम को लेकर जदयू के संजय झा ने भी टिप्पणी की. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक नवंबर के दिल्ली चलो आह्वान की आलोचना की और कहा कि पार्टी का चुनावी प्रदर्शन बिल्कुल उलट तस्वीर पेश करता है.उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा कॉमेडी ड्रामा है जिसे लिखने में खुद कॉमेडियन भी पसीना बहा देंगे ! कांग्रेस की बदहाली और उसके वारिस के अहंकार के बीच एक अजीब संबंध है. बार-बार चुनावी हार मिलने के बावजूद, वे हकीकत से पूरी तरह कटे हुए हैं."
उन्होंने कहा कि 28 में से एक भी सीट न जीत पाना, पार्टी की संगठनात्मक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव पर सवाल खड़े करता है.उन्होंने कहा, "एक तरफ राहुल गांधी एक नवंबर के दिल्ली चलो आह्वान का शोर मचा रहे हैं, वहीं एमएलसी चुनावों के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं. 28 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन कांग्रेस को एक भी जीत नहीं मिली. इसमें बिहार और कर्नाटक की वे सीटें भी शामिल हैं, जो पहले से कांग्रेस के पास थीं."
कांग्रेस द्वारा बैलेट पेपर की वकालत किए जाने का जिक्र करते हुए झा ने कहा, "भले ही एमएलसी चुनाव किसी पार्टी की राजनीतिक स्थिति को मापने का एकमात्र पैमाना नहीं हैं, लेकिन 28 सीटों पर पूरी तरह से सफाया हो जाना और वह भी बैलेट पेपर से हुए चुनाव में, जिसकी कांग्रेस ने इतनी पुरजोर वकालत की थी, पार्टी की गंभीर संगठनात्मक कमजोरियों को उजागर करता है और उसके क्षेत्रीय प्रभाव पर असहज करने वाले सवाल खड़े करता है."
गांधी के दिल्ली चलो आह्वान पर तंज कसते हुए झा ने कहा कि चुनावी संदेश तो असल में यह है कि बेंगलुरु, पटना, लखनऊ और मुंबई को छोड़ दिया जाए.उन्होंने कहा, "दिल्ली चलो? चुनावी संदेश तो यह है. बेंगलुरु, पटना, लखनऊ और मुंबई छोड़ दो ! कभी न कभी तो राजनीतिक ड्रामेबाजी को छोड़कर हकीकत का सामना करना ही होगा."
It’s a comedy even comedians would struggle to script! The Congress’s misery seems inversely proportional to the arrogance of its heir, who, despite repeated electoral setbacks, remains remarkably detached from reality. As Rahul Gandhi beats the drum for his November 1 Dilli Chalo call, the MLC results deliver a rather different message: 28 seats contested, ZERO wins for Congress, including the loss of sitting members seats in Bihar & Karnataka. While MLC elections are not the sole measure of a party’s political standing, a complete shutout across 28 seats, and that too in an election held through ballot papers which the party has so strongly advocated for, exposes serious organisational weaknesses and raises uncomfortable questions about Congress’s regional influence. Dilli चलो? The electoral message reads: Bengaluru छोड़ो, Patna छोड़ो, Lucknow छोड़ो, Mumbai छोड़ो! At some point, political theatre must give way to a reality check.— Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) October 28, 2026
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