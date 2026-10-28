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'बैलेट पेपर से चुनाव, फिर भी ये हाल', एमएलसी चुनाव परिणाम को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर तंज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PTI )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि एमएलसी चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. पीएम ने कहा कि ये चुनाव बैलेट पेपर से हुए थे और यहां कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं, आप ढूंढ सकते हैं.

चार राज्यों के 28 उच्च सदन (विधान परिषद) निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हुए द्विवार्षिक चुनावों के नतीजे बुधवार को घोषित किए गए. इनमें कर्नाटक में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने पांच और समाजवादी पार्टी ने तीन सीटों पर जीत हासिल की.

एक्स पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा, "उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक इन चार बड़े राज्यों की 28 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुए. ये चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए गए थे. अंदाजा लगाइए, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीतीं ?" मतगणना मंगलवार को शुरू हुई थी और कुछ सीटों पर अभी भी जारी है. 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में छह शिक्षक और पांच स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, बिहार में चार-चार शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, कर्नाटक में दो-दो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों, तथा महाराष्ट्र में तीन स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुए थे. महाराष्ट्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महायुति तीन सीटों पर आगे चल रही थी, जबकि विपक्षी एनसीपी (शरद पवार गुट) दो सीटों पर आगे थी. बिहार में जन सुराज पार्टी ने अपना खाता खोला, जहा भाजपा, जेडीयू, राजद और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक सीट जीती. कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा और वह अपनी चारों सीटें हार गई. विपक्षी दल जेडीएस ने सत्ताधारी पार्टी से एक सीट छीन ली, जबकि उसकी सहयोगी भाजपा ने तीन सीटें अपने पास बरकरार रखीं. कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल यह मांग करते रहे हैं कि भविष्य के सभी चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाएं. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस विधान परिषद की चार सीटों के चुनाव में जनता के फैसले को सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगी. उन्होंने माना कि पार्टी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली और नतीजों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस को दो सीटें जीतने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के संदेश का विश्लेषण करेगी और सुधारात्मक कदम उठाएगी.