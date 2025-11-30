मन की बात में छाया उत्तराखंड, पीएम मोदी ने किया विंटर टूरिज्म का जिक्र, जानिये क्या कहा
मन की बात में पीएम मोदी ने आदि कैलाश, विंटर गेम्स, डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 30, 2025 at 1:24 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 1:45 PM IST
देहरादून: पीएम मोदी ने आज मन की बात के 128वें एपिसोड में अपने विचार देशवासियों के साथ शेयर किए. मन की बात के 128वें एपिसोड में पीएम मोदी ने एक बार फिर से उत्तराखंड का जिक्र किया. मन की बात में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी , चोपता, दयारा बुग्याल जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं.
पीएम मोदी ने कहा सर्दियां आ गई हैं. साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है. पीएम मोदी ने कहा दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है. अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल, विंटर स्पोर्ट्स मॉडल हैं. इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्ड, स्नो ट्रेकिंग, आईस क्लाइंबिंग, फैमिली स्नोपार्क जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है.
Sharing this month’s #MannKiBaat. Do listen! https://t.co/uW0SlTrsoC— Narendra Modi (@narendramodi) November 30, 2025
इन देशों ने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है. पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की रह झमता मौजूद है. हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है, एडवेंचर की भी असीम संभावनाएं भी हैं. पीएम मोदी ने कहा इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को पंसद आ रहा है.
पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड में औली, मुनस्यारी , चोपता, दयारा बुग्याल जैसी जगहें हैं. ये जगहें सर्दियों में मौसम में खूब पॉपुलर हो रही हैं. मन की बात में पीएम मोदी ने कहा पिथौरागढ़ जिले में 14,500 फुट से अधिक ऊंचाई पर आदि कैलाश में राज्य की पहली अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई.इसमें देशभर के 18 राज्यों के 750 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया.
पीएम मोदी ने कहा 60 किमी लंबी आदि कैलाश परिक्रमा रन की शुरुआत कड़कड़ाती सर्दी में सुबह पांच बजे हुआ था. इतनी ठंड के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ. आदि कैलाश की यात्रा पर पर तीन साल पहले मात्र 2 हजार से कम टूरिस्ट जाते थे. अब ये संख्या बढ़कर 30 हजार के पार हो गई है.
पीएम मोदी ने कुछ ही हफ्तों में उत्तराखंड में विंटर गेम्स का आयोजन होने जा रहा है. देशभर के खिलाड़ी, एडवेंचर प्रेमी इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं. स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग बर्फ पर होने वाले कई खेलों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. उत्तराखंड ने विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी और इंफ्रा पर भी फोकस किया है. होमस्टे को लेकर भी नई पॉलिसी भी बनाई गई है.
पीएम मोदी ने कहा सर्दियों में वेड इन इंडिया की भी धूम होती है. इसके लिए भी उत्तराखंड फेमस हो रहा है. कई शादियां अब गंगा जी के किनारे हो रही हैं. पीएम मोदी ने सर्दियों में हिमालय की वादियों में जाने का विकल्प रखने की बात कही.
