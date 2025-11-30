ETV Bharat / bharat

मन की बात में छाया उत्तराखंड, पीएम मोदी ने किया विंटर टूरिज्म का जिक्र, जानिये क्या कहा

पीएम मोदी मन की बात ( ETV Bharat )

देहरादून: पीएम मोदी ने आज मन की बात के 128वें एपिसोड में अपने विचार देशवासियों के साथ शेयर किए. मन की बात के 128वें एपिसोड में पीएम मोदी ने एक बार फिर से उत्तराखंड का जिक्र किया. मन की बात में पीएम मोदी ने उत्तराखंड के विंटर टूरिज्म का जिक्र किया. पीएम मोदी ने कहा इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है. पीएम मोदी ने कहा सर्दियों के मौसम में औली, मुनस्यारी , चोपता, दयारा बुग्याल जैसी जगहें खूब पॉपुलर हो रही हैं. पीएम मोदी ने कहा सर्दियां आ गई हैं. साथ ही सर्दियों से जुड़े टूरिज्म का भी समय आ गया है. पीएम मोदी ने कहा दुनिया के कई देशों ने सर्दियों में होने वाले विंटर टूरिज्म को अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा बनाया है. अनेक देशों में दुनिया के सबसे सफल विंटर फेस्टिवल, विंटर स्पोर्ट्स मॉडल हैं. इन देशों ने स्कीइंग, स्नोबोर्ड, स्नो ट्रेकिंग, आईस क्लाइंबिंग, फैमिली स्नोपार्क जैसे अनुभवों को अपनी पहचान बनाया है. इन देशों ने अपने विंटर फेस्टिवल्स को भी वैश्विक आकर्षण में बदला है. पीएम मोदी ने कहा हमारे देश में भी विंटर टूरिज्म की रह झमता मौजूद है. हमारे पास पहाड़ भी हैं, संस्कृति भी है, एडवेंचर की भी असीम संभावनाएं भी हैं. पीएम मोदी ने कहा इन दिनों उत्तराखंड का विंटर टूरिज्म लोगों को पंसद आ रहा है.