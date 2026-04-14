प.बंगाल: अचानक पहुंचे पीएम मोदी और हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी, जानिए किससे और क्यों
पीएम मोदी सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान एक शादी समारोह में अचानक पहुंच गए जिससे वहां मौजूद मेहमान हैरान हो गए.
Published : April 14, 2026 at 12:29 PM IST
सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपीजी प्रोटोकॉल तोड़कर एक शादी समारोह में पहुंच गए. वहां दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया और मौजूद लोगों से माफी मांगी. कहा जा रहा है कि एसपीजी के चलते मेहमानों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने उनसे माफी मांगी.
प्रधानमंत्री के इस व्यवहार ने वहां मौजूद लोगों को बहुत प्रभावित किया. यह भावुक पल तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, ईटीवी भारत ने स्वतंत्र रूप से वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है.
असल में घटना क्या थी?
नॉर्थ बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने जोरदार कैंपेन शुरू कर दिया है. परसों 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे. रविवार को उन्होंने सिलीगुड़ी के पास कावाखाली मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. हालांकि उनकी पब्लिक रैली रविवार को होनी थी, लेकिन वे शनिवार को ही बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए थे.
वहां से उन्होंने 13 किलोमीटर लंबा रोड शो किया. प्रधानमंत्री के रात में रुकने का इंतजाम सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके सलूगारा में मेफेयर टी रिज़ॉर्ट में किया गया था. शुक्रवार से वेन्यू पर कड़ी सिक्योरिटी थी और चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी थी.
पूरे रिज़ॉर्ट को पूरी सिक्योरिटी में घेर दिया गया था. इत्तेफाक से नॉर्थ बंगाल के एक जाने-माने इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग भी उसी रिज़ॉर्ट में हो रही थी. प्रधानमंत्री के अचानक आने से शादी में आए मेहमानों को थोड़ी परेशानी हुई.
रिसॉर्ट में आने वाले मेहमानों को एसपीजी के कड़े सिक्योरिटी घेरे से गुजरना पड़ा. कई इलाकों में आने-जाने पर रोक लगा दी गई थी. इस बीच रिसॉर्ट में हो रही एक शादी की रस्म को देखकर, प्रधानमंत्री को एहसास हुआ कि मेहमानों को सुरक्षा के इन इंतजामों की वजह से परेशानी हो रही है.
रविवार को कावाखली में एक पब्लिक रैली में शामिल होने के लिए निकलने से पहले पीएम मोदी अचानक प्रोटोकॉल तोड़कर शादी में आए मेहमानों के पास पहुँचे. हाथ जोड़कर, उन्होंने अपनी वजह से हुई दिक्कतों के लिए माफी मांगी. पीएम मोदी ने कहा, 'मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई है. मुझे माफ कर दीजिए. मैं नए शादीशुदा जोड़े को अपना प्यार और आशीर्वाद देता हूँ.'
वहाँ मौजूद मेहमान प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से बहुत खुश और प्रभावित हुए. उन्होंने बदले में उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है. इसके उलट कई लोग 'मोदी, मोदी' के नारे लगाने लगे. यह दिल को छू लेने वाला पल बाद में इंटरनेट पर वायरल हो गया.