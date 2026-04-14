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प.बंगाल: अचानक पहुंचे पीएम मोदी और हाथ जोड़कर मांगने लगे माफी, जानिए किससे और क्यों

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ( ETV Bharat )

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसपीजी प्रोटोकॉल तोड़कर एक शादी समारोह में पहुंच गए. वहां दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद दिया और मौजूद लोगों से माफी मांगी. कहा जा रहा है कि एसपीजी के चलते मेहमानों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने उनसे माफी मांगी. प्रधानमंत्री के इस व्यवहार ने वहां मौजूद लोगों को बहुत प्रभावित किया. यह भावुक पल तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, ईटीवी भारत ने स्वतंत्र रूप से वीडियो की सच्चाई की पुष्टि नहीं की है. असल में घटना क्या थी? नॉर्थ बंगाल में पहले फेज की वोटिंग 23 अप्रैल को होनी है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने जोरदार कैंपेन शुरू कर दिया है. परसों 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे. रविवार को उन्होंने सिलीगुड़ी के पास कावाखाली मैदान में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. हालांकि उनकी पब्लिक रैली रविवार को होनी थी, लेकिन वे शनिवार को ही बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गए थे. वहां से उन्होंने 13 किलोमीटर लंबा रोड शो किया. प्रधानमंत्री के रात में रुकने का इंतजाम सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके सलूगारा में मेफेयर टी रिज़ॉर्ट में किया गया था. शुक्रवार से वेन्यू पर कड़ी सिक्योरिटी थी और चौबीसों घंटे कड़ी निगरानी थी.