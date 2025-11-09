ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंची पीएम मोदी की बहन, गंगा आरती में लेंगी हिस्सा

बसंतीबेन 6 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची हैं. वे गंगा आरती में हिस्सा लेंगी.

PM MODI SISTER BASANTIBEN
ऋषिकेश पहुंची पीएम मोदी की बहन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ऋषिकेश(उत्तराखंड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंतीबेन और बहनोई हसमुखलाल मोदी छह दिवसीय धार्मिक दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे हैं. वे ऋषिकेश के एक निजी होटल में रुके हैं. बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी के ऋषिकेश आगमन पर होटल व्यापारी अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया. होटल पहुंचने से पहले बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी ढालवाला में नमामि नर्मदा संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला सेमवाल के घर चाय पीने पहुंचे.

होटल व्यापारी अक्षत गोयल ने बताया होटल में प्रधानमंत्री मोदी की बहन और बहनों को सात्विक भोजन परोसा गया है. अगले 6 दिन तक वह ऋषिकेश में रहकर आसपास के तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर मंदिरों में दर्शन करेंगे. गंगा आरती का कार्यक्रम भी तय किया गया है, लेकिन यह गंगा आरती कहां होगी यह अभी निश्चित नहीं हुआ है.

इसके अलावा पीएम मोदी बहन बसंती बेन और हसमुखलाल मोदी योग की कई क्रियाओं को भी करेंगे. नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश उनियाल ने बताया ऋषिकेश पहुंचने से पहले यह दोनों हरिद्वार के शांतिकुंज में तीन दिनों तक रुक चुके हैं. जहां दोनों ने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है.

बता दें पीएम मोदी का परिवार अक्सर धार्मिक यात्राएं करता रहता है. जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य अक्सर उत्तराखं आते रहते हैं. इससे पहले पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन कई बार उत्तराखंड पहुंची हैं. इस बार पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हैं.

पीएम मोदी की गिनती बीजेपी के दिग्गज नेताओं में होती है. पीएम मोदी कांग्रेस से बाहर सबसे लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहने वाले पहले नेता हैं. पीएम मोदी 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं. पीएम मोदी का जन्म गुजरात के वडनगर में हुआ. यहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वे आरएसएस से जुड़ गये. धीरे धीरे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की.

पढे़ं- धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन, ऋषिकेश में की पूजा अर्चना -

पढे़ं धर्मनगरी हरिद्वार पंहुचीं पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन, देखें वीडियो

TAGGED:

पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन
उत्तराखंड दौरे पर पीएम मोदी की बहन
ऋषिकेश पहुंची बसंतीबेन
PM MODI SISTER BASANTIBEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.