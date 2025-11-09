ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड दौरे पर ऋषिकेश पहुंची पीएम मोदी की बहन, गंगा आरती में लेंगी हिस्सा

ऋषिकेश(उत्तराखंड) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंतीबेन और बहनोई हसमुखलाल मोदी छह दिवसीय धार्मिक दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे हैं. वे ऋषिकेश के एक निजी होटल में रुके हैं. बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी के ऋषिकेश आगमन पर होटल व्यापारी अक्षत गोयल और नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित हरीश उनियाल ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया. होटल पहुंचने से पहले बसंतीबेन और हसमुखलाल मोदी ढालवाला में नमामि नर्मदा संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला सेमवाल के घर चाय पीने पहुंचे.

होटल व्यापारी अक्षत गोयल ने बताया होटल में प्रधानमंत्री मोदी की बहन और बहनों को सात्विक भोजन परोसा गया है. अगले 6 दिन तक वह ऋषिकेश में रहकर आसपास के तमाम धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर मंदिरों में दर्शन करेंगे. गंगा आरती का कार्यक्रम भी तय किया गया है, लेकिन यह गंगा आरती कहां होगी यह अभी निश्चित नहीं हुआ है.

इसके अलावा पीएम मोदी बहन बसंती बेन और हसमुखलाल मोदी योग की कई क्रियाओं को भी करेंगे. नमामि नर्मदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश उनियाल ने बताया ऋषिकेश पहुंचने से पहले यह दोनों हरिद्वार के शांतिकुंज में तीन दिनों तक रुक चुके हैं. जहां दोनों ने धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है.

बता दें पीएम मोदी का परिवार अक्सर धार्मिक यात्राएं करता रहता है. जिसके कारण उनके परिवार के सदस्य अक्सर उत्तराखं आते रहते हैं. इससे पहले पीएम मोदी की पत्नी जशोदाबेन कई बार उत्तराखंड पहुंची हैं. इस बार पीएम मोदी की बहन बसंतीबेन परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड पहुंची हैं.