पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा कल से, 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा करेंगे. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दी है. पीएमओ की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा करेंगे.

30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर और केवडिया जाएंगे और शाम लगभग 5 बजकर 15 मिनट पर वहां ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. शाम लगभग साढ़े छह बजे, वह एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन होगा. इसके बाद लगभग 10 बजकर 45 मिनट पर वह आरंभ 7.0 में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ऑफिसर ट्रेनी के साथ बातचीत करेंगे.

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन

पहले दिन (30 अक्टूबर) प्रधानमंत्री एकता नगर में विभिन्न अवसंरचनात्मक और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना, सुगम्यता में सुधार करना और क्षेत्र में स्थिरता पहलों का समर्थन करना है.

पीएमओ ने कहा कि कुल 1,140 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ ये परियोजनाएं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में इकोटूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, गरुड़ेश्वर में आतिथ्य जिला (फेज 1), वामन वृक्ष वाटिका, सतपुड़ा सुरक्षा दीवार, ई-बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें, नर्मदा घाट विस्तार, कौशल्या पथ, एकता द्वार से श्रेष्ठ भारत भवन तक पैदल मार्ग (चरण 2), स्मार्ट बस स्टॉप (फेज 2), बांध प्रतिकृति फव्वारा और जीएसईसी क्वार्टर आदि शामिल हैं.

इसके अलावा प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर्स आदि शामिल हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे.