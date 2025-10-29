ETV Bharat / bharat

पीएम मोदी का दो दिवसीय गुजरात दौरा कल से, 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे.

PM MOdi
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 2:23 PM IST

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा करेंगे. इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दी है. पीएमओ की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से 31 अक्टूबर तक गुजरात का दौरा करेंगे.

30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी एकता नगर और केवडिया जाएंगे और शाम लगभग 5 बजकर 15 मिनट पर वहां ई-बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. शाम लगभग साढ़े छह बजे, वह एकता नगर में 1,140 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

पीएमओ के बयान में कहा गया है कि 31 अक्टूबर को सुबह लगभग 8 बजे प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिसके बाद सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का आयोजन होगा. इसके बाद लगभग 10 बजकर 45 मिनट पर वह आरंभ 7.0 में 100वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के ऑफिसर ट्रेनी के साथ बातचीत करेंगे.

विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
पहले दिन (30 अक्टूबर) प्रधानमंत्री एकता नगर में विभिन्न अवसंरचनात्मक और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाना, सुगम्यता में सुधार करना और क्षेत्र में स्थिरता पहलों का समर्थन करना है.

पीएमओ ने कहा कि कुल 1,140 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ ये परियोजनाएं दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के आसपास के क्षेत्र में इकोटूरिज्म, ग्रीन मोबिलिटी, स्मार्ट बुनियादी ढांचे और आदिवासी विकास को बढ़ावा देने के सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं.

जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा उनमें राजपीपला में बिरसा मुंडा जनजातीय विश्वविद्यालय, गरुड़ेश्वर में आतिथ्य जिला (फेज 1), वामन वृक्ष वाटिका, सतपुड़ा सुरक्षा दीवार, ई-बस चार्जिंग डिपो और 25 इलेक्ट्रिक बसें, नर्मदा घाट विस्तार, कौशल्या पथ, एकता द्वार से श्रेष्ठ भारत भवन तक पैदल मार्ग (चरण 2), स्मार्ट बस स्टॉप (फेज 2), बांध प्रतिकृति फव्वारा और जीएसईसी क्वार्टर आदि शामिल हैं.

इसके अलावा प्रधानमंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें भारत के शाही साम्राज्यों का संग्रहालय, वीर बालक उद्यान, खेल परिसर, वर्षा वन परियोजना, शूलपाणेश्वर घाट के पास जेटी विकास और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर ट्रैवलेटर्स आदि शामिल हैं. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 150 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी करेंगे.

राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी
दूसरे दिन (31 अक्टूबर) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेंगे और सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. वह एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे और एकता दिवस परेड के साक्षी बनेंगे. परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के साथ-साथ विभिन्न राज्य पुलिस बलों की टुकड़ियां शामिल होंगी.

इस वर्ष के मुख्य आकर्षणों में रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स जैसे विशेष रूप से भारतीय नस्ल के कुत्तों से युक्त बीएसएफ का मार्चिंग दस्ता, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो, और बीएसएफ का ऊंट दस्ता और ऊंट सवार बैंड शामिल हैं.

वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा
परेड में सीआरपीएफ के पांच शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के सोलह वीरता पदक विजेताओं को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों में असाधारण साहस का परिचय दिया था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ कर्मियों को उनके पराक्रम के लिए भी सम्मानित किया जाएगा. इस वर्ष की राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी की दस झांकियां शामिल होंगी, जो 'अनेकता में एकता' विषय पर आधारित होंगी. 900 कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, जो भारतीय संस्कृति की समृद्धि और विविधता का प्रतिनिधित्व करेंगे.

इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह का विशेष महत्व है क्योंकि राष्ट्र सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है. प्रधानमंत्री 'आरंभ 7.0' के समापन पर 100वें फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे. 'आरंभ' का 7वां संस्करण 'रीइमेजनिंग गवर्नेंस' विषय पर आयोजित किया जा रहा है. 100वें फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की तीन सिविल सेवाओं के 660 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल होंगे.

