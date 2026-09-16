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पीएम मोदी से मिले बचपन के दोस्त असगर अली, जमीन विवाद में आया बड़ा मोड़

मुंबई: मीरा-भायंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के दोस्त असगर अली वोरा से जुड़े जमीन विवाद में एक नया मोड़ आया है. सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने एक वीडियो जारी कर कंपनी का रुख साफ किया है.

कंपनी का दावा है कि भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उन्होंने इसे असगर अली वोरा से खरीदा है. उन्होंने विवाद खत्म होने की बात कही.

81 साल के असगर अली वोरा पिछले हफ्ते पीएम मोदी से मिले थे. उन्होंने उनसे कहा कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है. दूसरी तरफ सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने कहा कि "जमीन मार्विन जोसेफ फर्नांडिस और मुकेश पारेख से खरीदी गई थी. आगे यह भी कहा गया कि नरेंद्र मेहता कंपनी में शेयरहोल्डर हैं, लेकिन इसके बिजनेस ऑपरेशन में उनका कोई हाथ नहीं है.

कंपनी ने साफ किया कि नरेंद्र मेहता और जमीन के लेन-देन के बीच कोई लिंक नहीं है. डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक नरेंद्र मेहता और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी को बदनाम करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है. एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने घोषणा की कि इस ज़मीन से जुड़े सभी लेन-देन अब कैंसल कर दिए गए हैं.