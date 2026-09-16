पीएम मोदी से मिले बचपन के दोस्त असगर अली, जमीन विवाद में आया बड़ा मोड़
असगर अली वोरा पिछले हफ्ते अपने दोस्त पीएम मोदी से मिले थे. उन्होंने उनसे कहा कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है.
Published : September 16, 2026 at 8:18 PM IST
मुंबई: मीरा-भायंदर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्कूल के दोस्त असगर अली वोरा से जुड़े जमीन विवाद में एक नया मोड़ आया है. सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने एक वीडियो जारी कर कंपनी का रुख साफ किया है.
कंपनी का दावा है कि भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता का इस जमीन से कोई लेना-देना नहीं है और न ही उन्होंने इसे असगर अली वोरा से खरीदा है. उन्होंने विवाद खत्म होने की बात कही.
81 साल के असगर अली वोरा पिछले हफ्ते पीएम मोदी से मिले थे. उन्होंने उनसे कहा कि उनकी जमीन पर कब्जा हो गया है. दूसरी तरफ सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने कहा कि "जमीन मार्विन जोसेफ फर्नांडिस और मुकेश पारेख से खरीदी गई थी. आगे यह भी कहा गया कि नरेंद्र मेहता कंपनी में शेयरहोल्डर हैं, लेकिन इसके बिजनेस ऑपरेशन में उनका कोई हाथ नहीं है.
कंपनी ने साफ किया कि नरेंद्र मेहता और जमीन के लेन-देन के बीच कोई लिंक नहीं है. डायरेक्टर प्रशांत केलुस्कर ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक नरेंद्र मेहता और सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी को बदनाम करने की जानबूझकर कोशिश की जा रही है. एक आधिकारिक बयान में कंपनी ने घोषणा की कि इस ज़मीन से जुड़े सभी लेन-देन अब कैंसल कर दिए गए हैं.
यह भी पता चला कि कंपनी ने 15 सितंबर को मीरा-भायंदर नगर निगम के टाउन प्लानिंग विभाग को संबंधित निर्माण परमिट सरेंडर करने के लिए एक पत्र दिया था. कंपनी का दावा है कि इस मामले को लेकर असगर अली वोरा के साथ एक बैठक हुई थी. अब पूरा झगड़ा सुलझ गया है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि कंपनी का अब वोरा की जमीन से कोई लेना-देना नहीं है. असगर अली वोरा ने पहले भी इस मामले में जमीन हड़पने और दस्तावेज से जुड़ी गड़बड़ियों के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसलिए सेवन-इलेवन कंस्ट्रक्शन कंपनी की तरफ से आधिकारिक सफाई और असगरअली वोरा के आरोपों के बारे में सही बातें संबंधित दस्तावेज और कानूनी प्रक्रिया से साफ हो जाएंगी.
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