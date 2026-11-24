'गुरु नानक देव जी की शाश्वत शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहेंगी': प्रकाश पर्व पर बोले पीएम मोदी
श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, रेखा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं.
Published : November 24, 2026 at 9:34 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि गुरु साहिब की शाश्वत शिक्षाएं आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रही हैं और हमें दया, एकजुटता तथा सर्वकल्याण पर आधारित समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं.
सेवा और सादगी के मार्ग पर चलने का आह्वान
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा, "श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. उनकी शाश्वत शिक्षाएं मानवता का मार्गदर्शन करती रहती हैं. उनका संदेश हमें दया, एकजुटता और सबके कल्याण पर आधारित समाज बनाने की प्रेरणा दे."
Warm greetings on the auspicious occasion of Sri Guru Nanak Dev Ji's Parkash Purab. His timeless teachings continue to guide humanity. May his message inspire us to build a society rooted in kindness, togetherness and the welfare of all. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਵੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਇਆ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ।— Narendra Modi (@narendramodi) November 24, 2026
इसके साथ ही, एक वीडियो संदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी के उपदेशों की वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के अनमोल संदेश न केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं और हमें सादगी, सद्भाव तथा दूसरों के प्रति समर्पण अपनाने की सीख देते हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा कि गुरु साहिब ने सदैव मानवता के कल्याण के बारे में सोचा और समाज को सत्य, धर्म, करुणा व सेवा का मार्ग दिखाया. आज दुनिया भर में हमारे सिख भाई-बहन उनकी इसी सेवा की शिक्षा का पालन कर रहे हैं.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया 'इक ओंकार' का स्मरण
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी गुरु नानक देव जी की जयंती पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए प्रेम, समानता और सद्भाव के उनके संदेश को याद किया. 'एक्स' पर साझा किए गए संदेश में उन्होंने कहा कि गुरु साहिब ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो जाति, सामाजिक ऊंच-नीच और भेदभाव से मुक्त हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और गरिमा मिले.
रक्षा मंत्री ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने मानवता को 'इक ओंकार' का शाश्वत संदेश दिया और ईश्वर की एकता का बोध कराया. उनका 'नाम जपो, किरत करो और वंड छको' का सिद्धांत हमें ईश्वर का स्मरण करने, ईमानदारी से आजीविका कमाने और अपनी कमाई को जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए प्रेरित करता है.
आप सभी को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। श्री गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को प्रेम, समानता, सेवा और सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने जाति-पाति, ऊँच-नीच और भेदभाव से रहित ऐसे समाज की कल्पना की, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को समान सम्मान और गरिमा प्राप्त हो। उन्होंने मानवता को ‘इक ओंकार’ का शाश्वत संदेश दिया और परमात्मा की एकता, सर्वव्यापकता तथा शाश्वत सत्य का बोध कराया। उनका ‘नाम जपो, किरत करो और वंड छको’ का सिद्धांत हमें ईश्वर का स्मरण करने, ईमानदारी से परिश्रम करने और अपनी कमाई को जरूरतमंदों के साथ साझा करने की प्रेरणा देता है। उनकी वाणी और शिक्षाएँ आज भी मानवता को सेवा, करुणा, परोपकार और भाईचारे के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। इस पावन अवसर पर श्री गुरु नानक देव जी को कोटि-कोटि नमन। ‘नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार।’— Rajnath Singh (@rajnathsingh) November 24, 2026
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी सिख समुदाय और नागरिकों को प्रकाश उत्सव की बधाई देते हुए कहा कि गुरु साहिब का प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है. उन्होंने सभी से जीवन में 'सरबत दा भला' की पवित्र भावना को अपनाने और सबकी भलाई के लिए कार्य करने का संकल्प लेने का आह्वान किया.
सिख पंथ के संस्थापक, प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर समस्त संगत और देशवासियों को लख-लख बधाइयां! गुरु साहिब का प्रेम, समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, ‘सरबत दा भला’ की पवित्र भावना को जीवन में उतारकर सबके कल्याण का संकल्प लें। #GuruNanakDevJi— Rekha Gupta (@gupta_rekha) November 24, 2026
वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए कहा कि सत्य, धर्म, समानता और करुणा पर आधारित उनका जीवन दर्शन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है, जो हमें सेवा और नैतिक मूल्यों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है.
उल्लेखनीय है कि प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी को समानता, करुणा और निस्वार्थ सेवा की शिक्षाओं के लिए जाना जाता है. 'सरबत दा भला' अर्थात सभी के कल्याण का उनका संदेश आज भी समाज के हर वर्ग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है.
यह भी पढ़ें- 24 नवंबर 2026 का पंचांग: आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन बेहद खास, जानें शुभपहर और राहुकाल