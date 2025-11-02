ETV Bharat / bharat

आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी किया, पीएम मोदी का महागठबंधन पर कड़ा प्रहार

पीएम मोदी ने महागठबंधन पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि राजद में कांग्रेस की कंपट्टी पर कट्टा रख कर सीएम पर चोरी किया.

BIIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
पीएम मोदी (Social Media BJP)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 2, 2025 at 2:20 PM IST

आरा: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान से महज चार दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा के भोजपुर जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. एनडीए के संकल्प को मजबूत बताते हुए पीएम मोदी ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीएम पद को लेकर घमासान को ‘गुंडागर्दी’ करार दिया और कहा कि नामांकन वापसी से एक दिन पहले बंद कमरे में यह खेल खेला गया.

एनडीए की एकजुटता बनाम महागठबंधन का घमासान: पीएम मोदी ने कहा कि राजद वालों में कांग्रेस की कनपट्टी पर बंदूक रख कर सीएम पोस्ट की उम्मीदवारी चोरी की है. उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि एनडीए विकास की राह पर अडिग है, जबकि विपक्षी गठबंधन आपसी कलह में उलझा हुआ है.

“आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-आरजेडी में घमासान मचा हुआ है. नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था. कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने मौका छोड़ा नहीं. आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवाकर ही रहे.” नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

किसानों और पशुपालकों के लिए नई सौगातें: जनसभा में पीएम मोदी ने बिहार की नई एनडीए सरकार की योजनाओं पर जोर दिया. उन्होंने कहा, “हमारी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छोटे किसानों को 6,000 रुपये देती है. बिहार की नई एनडीए सरकार अपनी ओर से इस राशि में 3,000 रुपये और बढ़ाने जा रही है.” इसके अलावा, पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए ‘बिहार दुग्ध मिशन’ की घोषणा का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. उन्होंने मछली पालन क्षेत्र में भी प्रगति का उल्लेख किया, “एक समय था जब बिहार दूसरे राज्यों से मछली आयात करता था, लेकिन एनडीए सरकार की नीतियों का परिणाम है कि अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजता है और बेचता है.”

‘मेक इन बिहार’ का सपना: आर्थिक विकास पर फोकस करते हुए पीएम मोदी ने कहा, “आज दुनिया में मेक इन इंडिया को लेकर काफी उत्साह है. हमारा लक्ष्य बिहार को मेड इन बिहार का केंद्र बनाना है. इसके लिए हम हजारों लघु और कुटीर उद्योगों के नेटवर्क को मजबूत करेंगे.” उन्होंने बिहार की युवा शक्ति को सशक्त बनाने का वादा किया और कहा कि एनडीए के नेतृत्व में राज्य ‘जंगल राज’ से बाहर निकलकर विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा. जनसभा में हजारों की संख्या में लोग उमड़े, जहां मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए एनडीए की एकता पर जोर दिया.

महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर तनाव: पीएम मोदी के इस बयान से महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर पहले से चल रहे तनाव को नई जान मिल गई है. आरजेडी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा घोषित करने के बावजूद कांग्रेस ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई थी. कांग्रेस नेता उदीत राज ने कहा था कि तेजस्वी आरजेडी के लिए सीएम फेस हो सकते हैं, लेकिन गठबंधन का फैसला सामूहिक होगा. नामांकन के दौरान 10-12 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच ओवरलैपिंग हो गई, जिससे अंतिम समय में नाम वापसी का ड्रामा चला. पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत को मध्यस्थ बनाकर भेजा गया, जिन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी से बैठक की.

सीट शेयरिंग पर अनिश्चितता: महागठबंधन में सीएम फेस पर सहमति के बावजूद सीट शेयरिंग का विवाद बरकरार है. आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस को मात्र 61 मिलीं. बछवाड़ा, राजापाकर और बिहार शरीफ जैसी सीटों पर नाम वापसी की समयसीमा निकल चुकी है, जिससे ‘फ्रेंडली फाइट’ की नौबत आ गई.

वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाकर निषाद वोटों को साधने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस को कोई स्पष्ट भूमिका न मिलने से असंतोष बढ़ा है. एनडीए ने इसे कमजोरी बताते हुए प्रचार किया कि महागठबंधन ‘महाथुगबंधन’ बन चुका है. 6 नवंबर को पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा, जहां जातीय समीकरण और विकास के मुद्दे निर्णायक साबित होंगे.

