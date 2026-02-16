पीएम मोदी संसद में बोलने से बचते हैं, इंटरव्यू 'खोखले शब्दों' के अलावा कुछ नहीं : डेरेक ओ'ब्रायन
Published : February 16, 2026 at 3:07 PM IST
नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीटीआई को दिए उनके इंटरव्यू को लेकर सोमवार को निशाना साधते हुए उन्होंने इसे "खोखले शब्द" बताते हुए कहा कि वह संसद में बोलने के बजाय "भाग गए".
राज्यसभा में टीएमसी के नेता ओ'ब्रायन ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्हें ‘‘टेलीप्रॉम्प्टर टाइकून’’ भी कहा. ओ'ब्रायन ने इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी यानी ‘टेलीप्रॉम्प्टर टाइकून’ के खोखले शब्दों का एक और उदाहरण..., जो संसद में बोलने से कतराते हैं.’’
बता दें कि हाल में बजट सत्र के दौरानअभूतपूर्व घटनाक्रम में, विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के दौरान, लोकसभा ने प्रधानमंत्री के पारंपरिक उत्तर दिए बिना ही, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कृतज्ञता व्यक्त करते हुए लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव को पारित कर दिया था.
वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बाद में कहा कि उनके पास पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री मोदी की सीट की ओर बढ़ सकते हैं और किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने के लिए सदन में नहीं आने का अनुरोध किया था.
राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद पीएम मोदी ने जवाब दिया था. इस दौरान विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया था. पीएम ने रविवार को नवीनतम बजट और अपनी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित कई वैश्विक व्यापार समझौतों को विकसित भारत की नींव बताया था और निजी क्षेत्र से अब अधिक आक्रामक और साहसिक रूप से आगे आने का अनुरोध किया.
पीटीआई को दिए इंटरव्यू में, पीएम ने अहम व्यापार समझौतों को हासिल करने में विफल रहने के लिए पूर्ववर्ती संप्रग सरकार की कड़ी आलोचना की. साथ ही जोर देकर कहा कि विकसित भारत में महिलाएं सबसे अहम भूमिका निभाएंगी.
उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और बेहतर पूर्वानुमानों ने भारत में निवेशकों का विश्वास बहाल किया है. इसके अलावा मजबूत विनिर्माण, सेवा और लघु एवं मध्यम उद्यमों ने भारत को मजबूत स्थिति से 38 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करने में सक्षम बनाया है.
