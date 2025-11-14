Bihar Election Results 2025

'बीजेपी अब बंगाल का जंगल राज खत्म करेगी': बिहार की जीत के बाद गरजे मोदी

पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए को मिली जीत के मौके पर भाषण देते हुए बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिये.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 14 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए. (PTI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 8:33 PM IST

नई दिल्लीः बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को बंपर जीत हासिल हुई है. शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. बिहार की जीत के लिए एनडीए के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को बधायी दी. इस जीत के साथ ही पीएम मोदी ने बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिये.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में दिल्ली की जीत की बात कही. फिर बिहार की जीत की बात दोहरायी और कहा कि गंगा बिहार से बहते हुए ही बंगाल जाती है. पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की जीत ने नई ऊर्जा से भर दिया है. बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है. उन्होने कहा- "मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं. अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी."

बता दें कि बिहार के बाद बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होना है. भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है. पीएम मोदी ने पिछले चुनाव में भी बंगाल चुनाव में जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत की थी, मगर निराशा हाथ लगा था. इस बार महाराष्ट्र,हरियाणा,दिल्ली और अब बिहार चुनाव में मिली जीत से बीजेपी उत्साहित है. जानकारों की मानें तो इसिलिए पीएम मोदी ने अपने भाषण में इस बात की घोषणा कर दी कि 'बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है.'

बंगाल में चल रहा एसआईआरः बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 9 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हो गई है. 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जाकर गणना फॉर्म दे रहे हैं. वहीं एसआईआर लेकर बंगाल में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है. कई लोगों के कथित रूप से आत्महत्या करने की भी खबर सामने आ रही है. ममता बनर्जी ने एसआईआर को 'सुपर इमरजेंसी' बताते हुए चुनाव आयोग से इस अभ्यास को तुरंत रोकने का आग्रह किया था.

