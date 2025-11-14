ETV Bharat / bharat

'बीजेपी अब बंगाल का जंगल राज खत्म करेगी': बिहार की जीत के बाद गरजे मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार, 14 नवंबर को नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के जश्न के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए. ( PTI )