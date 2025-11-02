पटना की सड़कों पर लगे 'मोदी-मोदी के नारे', रोड शो के जरिए 14 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश
पीएम मोदी ने पटना में रोड शो किया. इस दौरान सड़कों पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिली. 'मोदी-मोदी' रे नारे भी लगे. पढ़ें..
Published : November 2, 2025 at 6:37 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से 4 रोज पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो किया. पीएम ने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की लोगों से अपील की. पीएम के रोड शो में समर्थकों की काफी भीड़ उमड़ी.
बारी-बारी से प्रत्याशी को मिला मौका: इसबार तीसरा मौका है, जब प्रधानमंत्री राजधानी पटना में रोड शो किए. इस बार रोड शो राजधानी पटना के दिनकर चौराहे से शुरू हुआ. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन किए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रथ पर जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह रहे. इसके अलावा बारी-बारी से एनडीए के प्रत्याशी रथ पर सवार हुए.
बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार: पीएम मोदी ने 6 प्रत्याशी के लिए रोड शो किए. रोड शो के दौरान एक बार में दो प्रत्याशी पीएम के साथ वाहन पर सवार हुए. दिनकर चौराहा पर पटना साहिब के प्रत्याशी रत्नेश कुशवाहा और कुम्हरार के प्रत्याशी संजय गुप्ता रहे. दोनों प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार किए. लोगों से जीत दिलाने की अपील की.
हजारों की संख्या में उमड़े लोग: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ पर दानापुर से भाजपा के प्रत्याशी रामकृपाल यादव और फुलवारी से जदयू के प्रत्याशी श्याम रजक सवार हुए. तीसरे चरण में प्रधानमंत्री के रथ पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन और दीघा विधायक संजीव चौरसिया सवार हुए. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक रोड शो है. हजारों की संख्या में लोग रोड शो में शामिल होने के लिए सड़कों पर उमड पड़े.
6 नवंबर को वोटिंग: पटना के सभी 14 विधानसभा सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी. राज्य के शेष विधानसभा में दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. इसके बाद 14 नवंबर को सभी 243 सीटों का रिजल्ट आएगा. विधानसभा चुनाव 2020 में 14 सीटों में शहरी 5 सीटों पर एनडीए को कामयाबी मिली थी. 9 सीटों में महागठबंधन के प्रत्याशी को जीत मिली थी.
पटना में तीसरा रोड शो: पटना में पीएम मोदी का यह तीसरा रोड शो है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए पीएम पहली बार रोड शो किए. इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम ने पटना में रोड शो किया था.इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम नौ रोड शो किए थे. इसबार का रोड शो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम है. अब देखना है कि पीएम इस रोड शो के माध्यम से फिर से एनडीए की सरकार बना पाते हैं या फिर बदलाव की हवा चलती है.
14 सीटों पर कैंडिडेट: पटना के सभी 14 विधानसभा सीटों पर जदयू और बीजेपी और एलजेपीआर के प्रत्याशी हैं. बीजेपी के कैंडिडेट बाढ़ से सियाराम सिंह, दीघा से संजीव चौरसिया, बांकीपुर से नीतीन नवीन, कुम्हरार से संजय कुमार, पटना सिटी से रत्नेश कुशवाहा, दानापुर से रामकृपाल यादव,बिक्रम से सिद्धार्थ सौरव वहीं जदयू के मोकामा से अनंत सिंह, फुलवारी से श्याम रजक, मसौढ़ी से अरुण मांझी कैंडिडेट हैं. लोजपा रामविलास के बख्तियारपुर से अरुण कुमार, फतुहा से रूपा कुमारी, मनेर से जीतेंद्र यादव, पालीगंज से सुनील कुमार कैंडिडेट हैं.
