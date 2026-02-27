पीएम मोदी इजराइल का दौरा समाप्त कर वापस लौटे, FTA पर जल्द होगी घोषणा
पीएम मोदी को इजराइल संसद नेसेट में सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया. उन्होंने संबोधित भी किया.
Published : February 27, 2026 at 7:10 AM IST
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इजराइल की ऐतिहासिक दो दिन की सरकारी यात्रा के बाद भारत वापस लौट आए. बता दें, यह नौ साल में पीएम मोदी की यह पहली यात्रा थी. इस दौरान दोनों देशों ने अपने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया.
इस दौरे में इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी समेत अलग-अलग सेक्टर में 27 समझौते हुए. पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि भारत और इजराइल जल्द ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) भी करेंगे. उन्होंने हाई-टेक और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की स्थापना की भी घोषणा की. पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ अपने इरादे को दोहराया, और साफ कहा कि भारत और इजराइल इस बात पर साफ हैं कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है. आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.
उन्होंने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सीधे भारत की सुरक्षा से जुड़ी है. इस क्षेत्र में बातचीत और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के लगातार समर्थन पर जोर देते हुए, पीएम मोदी ने तनाव कम करने की कोशिशों पर जोर दिया. उन्होंने शांति के रास्ते के तौर पर गाजा पीस प्लान का खास तौर पर स्वागत किया और कहा कि भारत स्थिरता वापस लाने के मकसद से किए जाने वाले ऐसे प्रयासों का पूरा सहयोग करता है और इंसानियत को कभी भी लड़ाई का शिकार नहीं बनना चाहिए.
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी के दौरे को 'अद्भुत', 'बहुत फायदेमंद', और 'बहुत दिल को छूने वाला' बताया, भले ही यह दौरा कम समय का था. उन्होंने पिछले दिन इजराइल की संसद नेसेट में पीएम मोदी के भाषण के इमोशनल असर की तारीफ की. नेतन्याहू ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इजराइल भारत की हमेशा रहने वाली दोस्ती के लिए उसका 'बहुत बड़ा कर्जदार' है. उन्होंने शादी से पहले अपनी पत्नी सारा के साथ तेल अवीव के एक इंडियन रेस्टोरेंट में 'जबरदस्त खाने' का मजा लेने का एक निजी किस्सा भी शेयर किया, जिससे उनके रिश्ते का एक पर्सनल पहलू पता चलता है.
इजराइली नेता ने दोनों देशों के बीच 'शानदार टैलेंट' और 'दिमाग और दिल के मिलने' की संभावना पर जaर दिया, और भरोसा जताया कि यह रिश्ता जारी रहेगा. उन्होंने भारत में जल्द ही एक गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट (G2G) मीटिंग के प्लान की घोषणा की, और आगे की बातचीत के लिए जाने-माने मंत्रियों को लाने की उम्मीद जताई.
