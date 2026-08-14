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विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को नमन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो ) ( ANI )

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' पर भारत के विभाजन से प्रभावित लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनके साहस व हिम्मत को याद किया. उन्होंने कहा कि यह दिन बंटवारे से प्रभावित लोगों के साहस को याद करने का मौका है. बंटवारे ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दीं, परिवारों को उखाड़ फेंका और भारी दुख पहुंचाया. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा,' आज हम 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहे हैं. हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे. यह इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियों को तहस-नहस कर दिया. परिवार उजड़ गए, अपनों को खो दिया और लोगों ने भारी पीड़ा सही. साथ ही इन मुश्किलों से उबरते हुए लोगों ने शून्य से अपनी जिंदगी फिर से बनाई, मुश्किल हालात को कामयाबी में बदला और देश की तरक्की में बड़ा योगदान दिया.' उन्होंने कहा कि मुश्किलों के बावजूद, लोगों ने शून्य से अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की, मुश्किल हालात को कामयाबी में बदला और देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दिया.