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पीएम मोदी ने रामनाथ कोविंद की पुस्तक का किया विमोचन, कहा- शॉटकर्ट आपको छोटा कर देंगे

उन्होंने आगे कहा कि उनके जीवन की मेरी समझ और उनकी काबिलियत के बारे में मेरी जानकारी के आधार पर, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए एक यादगार विरासत बनेगी. कोविंद जी के जीवन के सफर और समाज और देश के लिए उनके योगदान के बारे में मैं बहुत कुछ विस्तार से बोल सकता हूं. हालांकि, एक बुक लॉन्च इवेंट सिर्फ एक 'कर्टेन-रेजर' के तौर पर काम करना चाहिए; सबसे अच्छा होगा कि आप सभी खुद किताब पढ़कर इसका पूरा फायदा उठाएं.

उन्होंने कहा कि कोविंद की ऑटोबायोग्राफी भारतीय लोकतंत्र और समाज के लिए एक 'अनमोल विरासत' बनेगी. उन्होंने लोगों से उनकी जीवन यात्रा और देश के लिए उनके योगदान को समझने के लिए यह किताब पढ़ने की अपील की. पुस्तक के विमोचन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज हमें रामनाथ कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च का गवाह बनने का मौका मिला है. मैं कोविंद जी को बहुत लंबे समय से जानता हूं और मुझे उन्हें करीब से जानने का मौका मिला है. राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनका गाइडेंस, साथ ही मेरे प्रति उनका खास प्यार और अपनापन, मेरे लिए सच में एक कीमती चीज रही है.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ऑटोबायोग्राफी 'ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माई लाइफ, माई स्ट्रगल्स' का विमोचन किया और उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया. विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान उनके मार्गदर्शन और स्नेह की तारीफ की.

पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी से पूर्व राष्ट्रपति की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने और उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों से सीखने की अपील की. ​​उन्होंने कहा कि यह किताब भारत के लोकतंत्र की जीत को दिखाती है. कोविंद जी की जिंदगी के सफर के बारे में उन्हीं के शब्दों में जानें. देश की नई पीढ़ी को उनकी लिखी बातें और उनके अनुभव पढ़ने चाहिए; हर कोई उनसे बहुत कुछ सीख सकता है. कोविंद जी ने इस किताब के लिए बहुत सही टाइटल चुना है: ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक: माई लाइफ, माई स्ट्रगल्स. इसका असली मैसेज यह है कि भले ही उनकी ज़िंदगी और उसमें किए गए संघर्ष पर्सनल थे, लेकिन उन संघर्षों के नतीजे में मिली जीत इंडियन रिपब्लिक की है – भारत के डेमोक्रेसी की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे याद है कि जब मैं प्रधानमंत्री था, तब मैं उनसे (पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से) राष्ट्रपति भवन में मिलने गया था. प्रोटोकॉल के हिसाब से, वे अक्सर आम फॉर्मैलिटी से हटकर बातें करते थे. वे प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए कार के दरवाजे तक चलकर जाते थे. शुरू में, मैंने उनसे ऐसा न करने की रिक्वेस्ट की थी. फिर भी, उन्होंने अपनी विनम्रता कभी नहीं छोड़ी. राष्ट्रपति बनने के बाद, जब वे अपने गांव परौंख गए, तो उन्होंने अपने टीचरों के पैर छुए. उन्होंने गांव की मिट्टी को नमन किया और आम गांव वालों का शुक्रिया अदा किया. पूरे देश ने वह दिल को छू लेने वाला नजारा देखा. उनके व्यवहार ने दुनिया के सामने भारत के कल्चरल वैल्यूज की एक झलक पेश की—एक ऐसी इमेज जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूं कि मेरी माँ सौ साल से ज्यादा जी गईं और मुझे आशीर्वाद देती रहीं. फिर भी, आज भी, मैं उनके न होने से पैदा हुए खालीपन को बहुत महसूस करता हूं. उन्होने आगे कहा कि कोविंद जी ने अभी-अभी एक घटना बताई है—और अपनी किताब में भी लिखी है—जब गर्मियों में उनके घर में आग लग गई थी. उनकी मां ने अपनी सुरक्षा की चिंता छोड़कर, घर का सामान बचाने की कोशिश की, आखिर एक आम परिवार के लिए बच्चों की परवरिश के लिए हर एक चीज जरूरी होती है. दुख की बात है कि यह कोशिश करते हुए, वह आग में फंस गईं और उनकी जान चली गई. जरा सोचिए—कम उम्र में ऐसी दुखद घटना का अनुभव करना, अपनी मां को इस तरह खोना. कितना दुखदायी रहा होगा.

कोविंद ने कहा कि अपनी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च पर मौजूद लोगों को संबोधित करना उनके लिए एक इमोशनल पल था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी किताब में अपने अनुभव और सफर को पहले ही रीडर्स के साथ शेयर किया है. उन्होंने कहा कि आज इस मंच से आप सभी को संबोधित करना मेरे लिए एक इमोशनल पल है. मैंने कई मौकों पर आप सभी को संबोधित किया है, लेकिन आज का मौका अलग है. मेरी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च के मौके पर इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं. मैं सोच रहा था कि आज मुझे क्या कहना चाहिए. मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सब कुछ पहले ही लिख दिया है, और पढ़ने वाले इसे पढ़ेंगे.

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