UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को दिल्ली पहुंचे. पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिससे पता चलता है कि भारत उनके दौरे को कितनी अहमियत देता है. विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी उनके शेड्यूल के मुताबिक, अल नहयान दो घंटे से भी कम समय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे. उनका भारत दौरा ईरान-अमेरिका संबंधों में भारी गिरावट, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में अशांत राजनीतिक हालात की वजह से मिडिल-ईस्ट में बिगड़े हालात के बीच हो रहा है. अल नहयान और मोदी जल्द ही कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.