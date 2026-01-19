UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत
यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव किया.
Published : January 19, 2026 at 5:28 PM IST
नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को दिल्ली पहुंचे. पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिससे पता चलता है कि भारत उनके दौरे को कितनी अहमियत देता है.
विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी उनके शेड्यूल के मुताबिक, अल नहयान दो घंटे से भी कम समय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे. उनका भारत दौरा ईरान-अमेरिका संबंधों में भारी गिरावट, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में अशांत राजनीतिक हालात की वजह से मिडिल-ईस्ट में बिगड़े हालात के बीच हो रहा है. अल नहयान और मोदी जल्द ही कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi receives President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, at the airport.— ANI (@ANI) January 19, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/Qpc0KNwvsp
यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े लोगों ने बताया कि भारतीय लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत के एजेंडे में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग और एनर्जी से जुड़ी पहल शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी बात हो सकती है.
Went to the airport to welcome my brother, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE. His visit illustrates the importance he attaches to a strong India-UAE friendship. Looking forward to our discussions.@MohamedBinZayed pic.twitter.com/Os3FRvVrBc— Narendra Modi (@narendramodi) January 19, 2026
शेख मोहम्मद का राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का यह तीसरा दौरा है. हालांकि पिछले एक दशक में उनकी यह पांचवीं यात्रा है. इस दौरे को भारत और यूएई के संबंधों में काफी अहम माना जा रहा है. हाल के वर्षों में दोनों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए हैं.
2022 में नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच एक बड़े इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड और लोगों के बीच रिश्तों में काफी बढ़ोतरी हुई है. दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों के लिए नई दिशा तय करेंगे.
