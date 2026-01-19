ETV Bharat / bharat

UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत

यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद को पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर किया रिसीव किया.

UAE President Sheikh Mohammed was welcomed by PM Modi at the airport.
UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद का पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत (@narendramodi)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 19, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सोमवार को दिल्ली पहुंचे. पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया, जिससे पता चलता है कि भारत उनके दौरे को कितनी अहमियत देता है.

विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा जारी उनके शेड्यूल के मुताबिक, अल नहयान दो घंटे से भी कम समय के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे. उनका भारत दौरा ईरान-अमेरिका संबंधों में भारी गिरावट, यमन को लेकर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच बढ़ते तनाव और गाजा में अशांत राजनीतिक हालात की वजह से मिडिल-ईस्ट में बिगड़े हालात के बीच हो रहा है. अल नहयान और मोदी जल्द ही कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे.

यूएई के राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े लोगों ने बताया कि भारतीय लीडरशिप के साथ उनकी बातचीत के एजेंडे में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग और एनर्जी से जुड़ी पहल शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बातचीत में मिडिल ईस्ट के हालात पर भी बात हो सकती है.

शेख मोहम्मद का राष्ट्रपति बनने के बाद भारत का यह तीसरा दौरा है. हालांकि पिछले एक दशक में उनकी यह पांचवीं यात्रा है. इस दौरे को भारत और यूएई के संबंधों में काफी अहम माना जा रहा है. हाल के वर्षों में दोनों के बीच कई उच्चस्तरीय दौरे हुए हैं.

2022 में नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच एक बड़े इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड और लोगों के बीच रिश्तों में काफी बढ़ोतरी हुई है. दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा हितों के लिए नई दिशा तय करेंगे.

ये भी पढ़ें- PM मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए मिला ट्रंप का आमंत्रण पत्र

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
INDIA UAE STRATEGIC PARTNERSHIP
SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED
INDIA MIDDLE EAST DIPLOMACY
UAE PRESIDENT VISIT INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.